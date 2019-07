Speakeasy Cannabis Aktie: Bärische Signallage!

Speakeasy Cannabis Aktie | ISIN:CA84730M1023 | WKN:A2JHMZ

Schaut man sich die wichtigsten Indikatoren für dieses Wertpapier an, so muss man leider erkennen, dass die Signallage sehr bärisch ist. Denn alle Trendindikatoren zeigen einen Abwärtstrend an. Zudem notiert der Anteilschein fast auf dem Jahrestief. Das ist grundsätzlich erst einmal keine gute Entwicklung. Etwas Hoffnung gibt der Umstand, dass die Oszillatoren Rsi ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung