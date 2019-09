SpeakEasy kündigt maklerunabhängige Privatplatzierung an

/DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERSENDUNG ANUS-AMERIKANISCHE NEWSWIRE-DIENSTE ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DENVEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - - SpeakEasyCannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das "Unternehmen"oder "SpeakEasy") freut sich, eine Privatplatzierung ohne dieVermittlung eines Maklers von bis zu 4.000.000 Anteilen desUnternehmens (die "Anteile") ankündigen zu können. Der Preis jeAnteil liegt bei $ 0,50 (das "Angebot"), was zu einem Bruttoerlös voninsgesamt bis zu $ 2.000.000 führen wird.Das Unternehmen geht davon aus, dass sich auch Insider an demAngebot beteiligen werden. Die Ausgabe solcher Anteile an Insiderwerden als Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen im Sinne desMultilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority SecurityHolders in Special Transactions ("MI 61-101") (Schutz vonMinderheitsbeteiligungen bei besonderen Transaktionen) betrachtet.Das Unternehmen beabsichtigt, sich im Hinblick auf jedwedeInsider-Beteiligung auf die die Befreiung von den Vorgaben aus dem MI61-101 zu berufen.Es wird davon ausgegangen, dass die Erlöse aus dem Angebot demUmlaufvermögen zugeschlagen sowie für allgemeine betriebliche Zweckeverwendet werden.Jeder Anteil wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine"Stammaktie") und einer Kaufoption auf eine Stammaktie (eine"Option") bestehen. Mit jeder Option erhält der Inhaber das Recht,dafür nach Beendigung des Angebots in einem Zeitraum von 12 Monateneine weitere Stammaktie zu einem Preis von $ 0,80 zu erwerben. DieAnteile werden durch Prospekt-Ausnahmeregelungen (ProspectusExemptions) in Kanada und in anderen Gerichtsbarkeiten, die dasUnternehmen noch bestimmen kann und in denen die Anteile im Rahmeneiner Privatplatzierung ausgegeben werden können und von Auflagen imHinblick auf Prospekte, Registrierungen oder ähnlichen Vorgabenbefreit sind, verfügbar sein.Das Angebot wird voraussichtlich am bzw. um den 30. September 2019herum beendet werden und unterliegt noch der Genehmigung durch dieentsprechenden Behörden, zu denen auch die Canadian SecuritiesExchange gehört.Sämtliche Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Angebotausgegeben werden, unterliegen dann gemäß den geltendenWertpapiergesetzen einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vierMonaten und einem Tag, gerechnet ab dem Datum der Ausgabe.Informationen zu SpeakEasy Cannabis Club Ltd.:SpeakEasy stellt unter den Bedingungen der Cannabis RegulationsAnträge für die letzten Stufen im Genehigungsverfahren. DasUnternehmen will die landwirtschaftliche Erfahrung von dreiGenerationen in British Columbia nutzen, um hochwertigeCannabisprodukte in kleinen Mengen herzustellen, sobald dasUnternehmen eine Lizenz dafür erteilt bekommt. Das Unternehmenbesitzt derzeit 117 Hektar Land in Rock Creek, British Columbia. Die929 Quadratmeter große Hallenanlage des Unternehmens soll den Anbau,die Produktion und die Anzucht von Cannabis in kleinen Mengenermöglichen, falls und sobald das Unternehmen eine Lizenz von HealthCanada erhält. Der Bau einer 7.432 Quadratmeter großenErweiterunsanlage für den Indoor-Anbau sowie die Vorbereitung einer24 Hektar großen Fläche für den Freilandanbau schreiten gut voran.Erklärung im Hinblick auf zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Solche Aussagenunterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten undanderen Faktoren, die bewirken können, dass die tatsächlichenErgebnisse, Leistungen oder Erfolge von SpeakEasy wesentlich von denkünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die vondiesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziertwerden. Zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Faktensind, können häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung vonWörtern wie "erwartet", "plant", "sieht vorher", "glaubt","beabsichtigt", "schätzt", "berechnet voraus", "potenziell" undähnlicher Ausdrücke identifiziert werden, oder dadurch, dass dieErwartung, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden","würden" "können", "könnten" oder "sollten", ausgedrückt wird.Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument beinhalten Aussagenüber die Absicht von SpeakEasy, das Angebot zu einem Abschluss zuführen, die Erlöse aus dem Angebot wie vorhergesagt zu verwenden,über die Erwartung im Hinblick auf eine Insiderbeteiligung an demAngebot, Aussagen darüber, eine Lizenz unter dem Cannabis Act zuerhalten, über die Absicht, hochwertiges Cannabis handwerklich zuproduzieren und zu verkaufen, sobald es eine Anbaulizenz von HealthCanada erhält, über die Absicht, den Bau der Anlagen abzuschließen,und über den Zeitrahmen, innerhalb dessen der Bau solcher Anlagenabgeschlossen sein wird, sowie alle anderen Aussagen, die keineAussagen über historische Fakten sind.Obwohl SpeakEasy meint, dass die zukunftsgerichteten Aussagen indieser Pressemitteilung basierend auf die zum Zeitpunkt derVeröffentlichung zur Verfügung stehenden Informationen schlüssigsind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß bekannteund unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oderErfolgen oder andere zukünftige Ergebnisse wesentlich von zukünftigenErgebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchenzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziertwerden. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß einige Annahmen,bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,Aktivitäten und Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen zumAusdruck gebrachten oder implizierten abweichen.Beispiele für derartige Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sindunter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhangmit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigenBranchenereignissen, zukünftigen gesetzlichen und regulatorischenEntwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Fähigkeit desUnternehmens, auf ausreichendes Kapital aus internen und externenQuellen zuzugreifen, und/oder der Unfähigkeit, auf ausreichendesKapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen, der Cannabisindustriein Kanada und im Allgemeinen, der Nachfrage nach Cannabis undcannabisbezogenen Produkten, der Fähigkeit von SpeakEasy, seineGeschäftsstrategien umzusetzen, dem Wettbewerb, der Fähigkeit vonSpeakEasy, alle benötigten Lizenzen von Health Canada zu erhalten,sowie andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG GEBENDIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNGDIESER MITTEILUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DAHER ZU EINEM SPÄTERENZEITPUNKT VERÄNDERN. AUS DIESEM GRUND SOLLTEN DIE LESER DIESENZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN NICHT ÜBER GEBÜHR BEDEUTUNG BEIMESSENUND SICH ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT NICHT AUF DIESE INFORMATIONENVERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN KÖNNTE SICH ZWAR ZU EINER AKTUALISIERUNGODER REVISION DIESER INFORMATIONEN ENTSCHEIDEN, SCHLIESST ABER EINEVERPFLICHTUNG AUS, DIES ZU IRGENDEINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU TUN,SOFERN DIES NICHT VON DEN ENTSPRECHENDEN GESETZEN GEFORDERT WIRD.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieserPressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:Bin Huang, CEOBin@speakeasygrowers.com[1-778-668-4339]Original-Content von: Speakeasy Cannabis Club Ltd., übermittelt durch news aktuell