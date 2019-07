SpeakEasy Kündigt den Abschluss des Umzugs seiner Sammlung von Genetics in seine Produktionsstätten in Erwartung des Erhalts der Anbaulizenz an

/DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERSENDUNG ANUS-AMERIKANISCHE NEWSWIRE-DIENSTE ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DENVEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/Vancouver (ots/PRNewswire) - - SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE:EASY) (Frankfurt: 39H) (das "Unternehmen" oder "SpeakEasy") freutsich, in Erwartung des Erhalts der Anbaulizenz in absehbarer Zukunftden Abschluss des Umzugs seiner diversifizierten und umfangreichenGenetics-Sammlung in seine Produktionsstätten bekannt geben zukönnen. SpeakEasy erfüllte die Anforderung, dass zum Zeitpunkt derLizenzierung Genetics in der Produktionsstätte vorhanden sein müssenund befolgte die Cannabis Verordnungen von Health Canada genauestens.Neben den Cannabis-Verordnungen der kanadischen Bundesregierungkonsultierte SpeakEasy die Provinz- und Gemeindeverwaltungen sowiederen lokale RCMP, um sicherzustellen, dass die entsprechendenVerfahren eingehalten wurden, bevor die Umsetzung der Geneticsvollzogen wurde.SpeakEasy besitzt eine umfangreiche Sammlung einzigartigerGenetics, die nicht von bestehenden Lizenznehmern stammen und die alsAusgangsmaterial verwendet werden. Sie werden derzeit innerhalb derProduktionsstätten gesichert. Aktuell umfasst der Geneticskatalog dasgesamte Spektrum, so dass eine breite Palette von Produkten sowohlfür den Innen- als auch den Freilandanbau produziert werden kann, undermöglicht SpeakEasy die Entwicklung neuer exklusiver Sorten. "Wirsind überzeugt davon, dass wir eine der größten Genetics-Sammlungender Branche haben; wir haben Glück, dass wir solche starkenPartnerschaften mit Industrieexperten und Genetics-Experteneingegangen sind," sagte Patrick Geen, Head Grower.Unser Freilandgelände ist zur Pflanzung von Ausgangsmaterialbereit. Sobald unsere erste Anbaulizenz vorliegt, planen wir dieunverzügliche Vorlage unseres Nachweismaterials für dasFreilandgelände, um unsere Lizenz zu ändern und Freilandanbau aufunserem 60 Hektar großen Feld zu erlauben. "Die Erschließung des seitJahren brachliegenden Kirschgartens zu einem bepflanzbarenFreilandanbaugebiet, das innerhalb von viereinhalb Monaten bereit fürden Cannabisanbau ist, war eine unglaubliche Leistung. Ich bin sostolz auf alle Mitglieder der SpeakEasy-Familie für ihreaußergewöhnlichen Bemühungen und Leistungen" fügte der CEO Bin Huanghinzu.SpeakEasy freut sich auch, die Einstellung des vormaligenRCMP-Beamten Grant Bernier bekannt zu geben. Sobald dieSicherheitsfreigabe Mr. Berniers durch Health Canada, abgeschlossenist, wird er die Stellung des Chief Security Officer übernehmen. Mitseiner Ernennung will das Unternehmen einen neuen Standard in SachenCompliance in der Branche setzen. Grant wird die Befugnis haben,unabhängige Audits innerhalb des Unternehmens durchzuführen und wirdvöllig autonom sein. Wir glauben, dass dieses System nach seinerEinführung neue Compliancestandards in der Branche setzen wird. "Wirsind uns der Überlegenheit unserer Produkte ganz sicher und wirstreben danach, dass dies auch so bleibt. Darüber hinaus freuen wiruns, dass unser Unternehmen als Ganzes Vorbildfunktion in SachenIndustriestandards haben wird", meinte dazu Zena Prokosh, SpeakEasyQAP.Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.:SpeakEasy ist ein später Antragsteller unter denCannabis-Verordnungen und will drei Generationen landwirtschaftlicherErfahrung in British Columbia nutzen, um hochwertige Cannabisproduktein kleinen Mengen herzustellen, sobald das Unternehmen eine Lizenzdafür erteilt bekommt. Das Unternehmen besitzt derzeit 290 HektarLand in Rock Creek, British Columbia. Die 10.000 Quadratfuß großeHallenanlage des Unternehmens soll den Anbau, die Produktion und dieAnzucht von Cannabis in kleinen Mengen ermöglichen, falls und sobalddas Unternehmen eine Lizenz von Health Canada erhält. Der Bau einer80.000 Quadradfuß großen Erweiterunsanlage hat ebenfalls begonnen unddürfte im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Der Anbau auf dem2.613.600 Quadradfuss großen Freilandgelände wird in Hinblick auf dieSaison 2019 ebenfalls vorbereitet.Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Zukunftsgerichtete Aussagenoder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften vonSpeakEasy wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oderErrungenschaften in der Branche abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziertwerden. Zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Faktensind, können häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung vonWörtern wie "erwartet", "plant", "sieht vorher", "glaubt" oder"beabsichtigt", "berechnet voraus", "potentiell" und ähnlicheAusdrücke identifiziert werden, oder durch die Erwartung, dassEreignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "könnten" oder"sollten".Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument beinhalten Aussagenüber die Absicht von SpeakEasy, eine Lizenz unter dem Cannabis Act zuerhalten, die Absicht, hochwertiges Cannabis handwerklich zuproduzieren und zu verkaufen, sobald es eine Anbaulizenz von HealthCanada erhält, die Absicht, den Bau der Anlagen abzuschließen, undden Zeitrahmen, innerhalb dessen der Bau solcher Anlagenabgeschlossen sein wird, sowie alle anderen Aussagen, die keineAussagen über historische Fakten sind.Obwohl SpeakEasy meint, dass die zukunftsgerichteten Aussagen indieser Pressemitteilung basierend auf die zum Zeitpunkt derVeröffentlichung zur Verfügung stehenden Informationen schlüssigsind, beinhalten zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß bekannteund unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oderErrungenschaften oder andere zukünftige Ergebnisse wesentlich vonzukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen,die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oderimpliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationenbeinhalten naturgemäß einige Annahmen, bekannte und unbekannteRisiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen wesentlich von denin den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruckgebrachten oder implizierten Ergebnissen und Leistungen abweichen.Beispiele für derartige Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sindunter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhangmit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigenBranchenereignissen, zukünftigen gesetzlichen und regulatorischenEntwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Fähigkeit desUnternehmens, auf ausreichendes Kapital aus internen und externenQuellen zuzugreifen, und/oder der Unfähigkeit, auf ausreichendesKapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen; die Cannabisindustriein Kanada und im Allgemeinen; die Nachfrage nach Cannabis undcannabisbezogenen Produkten, die Fähigkeit von SpeakEasy, seineGeschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; die Fähigkeit vonSpeakEasy, die jeweiligen Lizenzen unter dem Cannabis Act ausgestelltzu bekommen, und andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG SINDGÜLTIG ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER MITTEILUNG UNDKÖNNEN SICH DAHER ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT VERÄNDERN. Pressekontakt:Bin Huang, CEO,Bin@speakeasygrowers.com [1-778-668-4339]