SpeakEasy Cannabis Club: Wie weit führen die Verluste?

Auch am Freitag gelang es der SpeakEasy Cannabis Club Aktie nicht, sich aus dem Druck der Bären zu befreien. Stattdessen folgten an den europäischen Börsen sehr schnell die nächsten Verluste. Noch am Vormittag ging es um 1,63 Prozent nach unten, was zur neuen Notierung von 0,3010 Euro führte. Damit ist die psychologisch wichtige Marke von 0,30 Euro in Gefahr, die in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.