SpeakEasy Cannabis Club: Was passiert hier gerade?

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. ist ein weiteres Mitglied der stark wachsenden Cannabis-Gemeinde. Zuvor firmierte das Unternehmen noch unter dem Namen Hadley Mining Inc. und widmete sich dem Bergbau. Doch das augenscheinlich lukrative Cannabis-Geschäft sorgte bei der Unternehmensleitung für ein Umdenken. SpeakEasy Cannabis Club verfügt über 290 Hektar Land in der Region Southern Boundary Country in British Columbia. Die Aktie ist unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung