SpeakEasy Cannabis Club: Ist das die Bodenbildung?

Die Cannabis-Werte bewegten sich zuletzt in einem äußerst unruhigen Fahrwassern. Ausgerechnet in dieser Phase gewann die SpeakEasy Cannabis Club Aktie neue Stabilität. Am Mittwoch ging es für den Wert sogar um 2,5 Prozent nach oben, was zur neuen Notierung von 0,3290 Euro führte. Die Wochenbilanz ist damit eine sehr ausgeglichene. Sogar ein zartes Plus von 1,2 Prozent steht für diesen Zeitraum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.