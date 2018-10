SpeakEasy Cannabis Club: Der Aufbruch bleibt aus

Die SpeakEasy Cannabis Club Aktie konnte auch am Montag an der Börse keine eindeutigen Signale empfangen, die zu einem Aufschwung geführt hätten. Stattdessen übernahmen die Bären schon nach kurzer Zeit das Kommando. Am Nachmittag notierte das Papier nur noch bei 0,4050 Euro, was einem Verlust von rund 4 Prozent entspricht. Für viele Investoren ist dies erneut ein deutlicher Rückschlag, nachdem sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.