SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Das könnte was werden!

SpeakEasy Cannabis Club ist auf dem besten Wege, den letzten Aufwärtstrend zu bestätigen und einen kleinen Durchhänger in der vergangenen Woche wieder aufzuholen. Am Montag konnten sich Anleger über Zugewinne in Höhe von 11,4 Prozent bei der Aktie freuen. Damit verbessert der Titel sich bis auf 0,47 Euro und hat die Linie bei 0,50 Euro fest im Blick.

Ein Beitrag von Robert Sasse.