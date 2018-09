SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Das könnte noch richtig spannend werden!

In der neuen Woche könnten Anleger von SpeakEasy Cannabis Club besonders starke Nerven brauchen. Die Aktie des Unternehmens verlor am Freitag mit 3,5 Prozent deutlich an Wert und fiel damit auf einen Kurs von 0,44 Euro zurück. Dramatisch ist das noch nicht, doch nur kurz unter dem derzeitigen Niveau wartet bei 0,42 Euro eine wichtige Unterstützung.

Sollte diese nach unten durchkreuzt werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.