SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Das kann jetzt bitter werden!

In den letzten Tagen machte SpeakEasy Cannabis Club nahezu ausschließlich durch Kursverluste auf sich aufmerksam. Leider ändert sich daran auch am Montag nichts. Schon kurz nach Handelsstart sackte das Papier erneut um 3,3 Prozent ab und erreichte damit einen Kurs von nur noch 0,32 Euro. Geht es in diesem Tempo weiter gen Süden, könnte die Aktie schon sehr bald neue Negativrekorde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.