SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Das ist noch kein Aufwärtstrend!

SpeakEasy Cannabis Club konnte seine Anleger am Freitag mit ansehnlichen Kursgewinnen in Höhe von 7,1 Prozent verwöhnen. Allerdings gelingt es der Aktie des Unternehmens damit noch nicht, in einen langfristigen Aufwärtstrend überzugehen. In den letzten Tagen notierten die Anteile schon des Öfteren auf dem derzeitigen Niveau von 0,44 Euro, konnten eben jenes aber nie lange halten. Wenigstens auf 0,50 Euro müsste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.