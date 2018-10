SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Unruhige Zeiten!

Lange Zeit galten Cannabis-Werte als der Geheimtipp schlechthin an der Börse und auch heute noch sind nicht wenige Experten von den enormen Wachstumschancen überzeugt. Vor allem in der vergangenen Woche gerieten Aktien aus diesem Bereich aber verstärkt unter Druck. Auch SpeakEasy Cannabis Club konnte sich diesem Trend nicht entziehen und wertete am Freitag um etwas mehr als vier Prozent ab.

Die Hoffnung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.