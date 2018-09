SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Sicher ist hier gar nichts!

Wer in SpeakEasy Cannabis Club investiert hat, braucht dieser Tage besonders starke Nerven. Die Aktie des Unternehmens fällt im derzeitigen Handel mit einer ungewöhnlich hohen Volatilität auf. Beinahe stündlich schwankt der Aktienkurs in einem sehr breiten Kanal zwischen 0,42 Euro und 0,48 Euro hin und her und will sich partout nicht stabilisieren. Am Mittwoch ging es bis Handelsschluss mit 0,42 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.