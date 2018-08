SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Ein Lichtblick?

Die Anleger von SpeakEasy Cannabis Club können zum Wochenende vorerst aufatmen. Es ist der Aktie des Unternehmens gelungen, ihren Boden bei 0,33 Euro zu verteidigen, der seit Juli nun schon mehrfach getestet wurde. Allerdings konnte das Papier dabei keine ernsthafte Gegenbewegung in Gang bringen. Zwar steht auf dem Ticker am Freitag ein Plus von 1,5 Prozent, am Wert der Aktie ändert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.