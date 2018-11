SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Keine Chance für die Bullen!

Völlig kampflos nehmen die Käufer die anhaltenden Kursverluste der Aktie von SpeakEasy Cannabis Club nicht hin. Immer wieder regt sich Widerstand, so etwa am Mittwoch, als es im späten Handel bis auf 0,35 Euro aufwärts ging. Allem Anschein nach sitzen die Bären derzeit aber schlicht am längeren Hebel, denn schon am Donnerstagmorgen geht es mit 8,6 Prozent wieder überdeutlich gen Süden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.