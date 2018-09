SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Glück im Unglück?

Für Cannabis-Aktien geht es derzeit, bis auf wenige Ausnahmen, rapide bergab. Nachdem Analysten vor einer möglichen Blasenbildung warnten und vor allem Unternehmen wie Tilray als hoffnungslos überbewertet bezeichneten, sind die Anleger zum Teil regelrecht in Panik geraten und haben sich in Scharen von Anteilen aus der Branche getrennt. Auch an SpeakEasy Cannabis Club ging die Entwicklung nicht spurlos vorbei.

Ein Beitrag von Robert Sasse.