SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Gefangen im Abwärtstrend!

Bei der Aktie von SpeakEasy Cannabis Club bleiben die Bären am längeren Hebel. Das zeigte sich in der letzten Woche überdeutlich, als es für den Titel zeitweise bis auf 0,32 Euro und damit auf das Niveau von Ende August herabging. Zwar kam es am Freitag nochmal zu Zugewinnen in Höhe von 6 Prozent, ob diese von Dauer sein werden, darf aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.