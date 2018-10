SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Es hat nicht sollen sein!

Nachdem die Aktie von SpeakEasy Cannabis Club sich in der laufenden Woche zeitweise wieder bis auf 0,40 Euro verbessern konnte, machten sich manche Anleger schon Hoffnungen auf ein Ende des Abwärtstrends. Am Freitag kommt es aber jetzt zunächst zu einer bitteren Enttäuschung. Mit Verlusten von 8,1 Prozent startet der Titel in den Tag und fällt damit wieder auf 0,36 Euro zurück.

Ein Beitrag von Robert Sasse.