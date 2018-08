SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Es bleibt wechselhaft!

Durch ihre vergleichsweise hohe Volatilität macht die Aktie von SpeakEasy Cannabis Club eine Einschätzung weiterhin zu einer schwierigen Angelegenheit. Am Montag startete das Papier nach deutlichen Verlusten kurz vor dem Wochenende wieder mit einem Plus von knapp 2 Prozent in den Handel. Allerdings ist das auf keinen Fall überzubewerten. Die Aktie konnte damit keine charttechnischen Hürden nehmen oder gar für ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.