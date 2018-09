SpeakEasy Cannabis Club Aktie: Deutlicher Rücksetzer!

Schon seit einigen Tagen kämpfte SpeakEasy Cannabis Club an der Börse um den Erhalt der Marke von 0,50 Euro. Am Donnerstag wurde dieser Kampf vorerst verloren. Nach deutlichen Verlusten verschlechterte sich die Aktie des Unternehmens bis auf 0,44 Euro. Zugewinne am Freitagmorgen in Höhe von 1,1 Prozent ändern daran bisher noch nichts. Zumindest besteht aber noch die Hoffnung, dass der Aufwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.