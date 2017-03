Spatenstich bei GSK in Marburg für eine 162 Mio EUR Meningokokken-B-Impfstoff-Produktion (FOTO)

Marburg (ots) -Symbolischer Spatenstich für den Neubau einer Antigen-Produktionfür Meningokokken-B-Impfstoff in MarburgGSK investiert 162 Mio EUR in die Produktion des zukunftsweisendenImpfstoffs als klares Signal für den StandortGSK unterstreicht erneut sein langfristiges Engagement imImpfstoffbereich in Deutschland mit einem weiteren Ausbau desMARS-CampusAm 20. März wurden die Bauarbeiten für den Neubau derMeningokokken-B-Anlage mit einem symbolischen Spatenstich durch dasGSK-Management sowie durch hessische und lokale Politikereingeleitet. Mit einem Investitionsvolumen von 162 Mio. EUR setzt derKonzern auch nach dem Bau eines neuen Mitarbeiterrestaurants sowiedem Ausbau einer Produktion von Mumps-Antigen seine Zukunftspläne aufdem MARS-Campus weiter um."Wir freuen uns, mit dem Bau der Meningokokken-B-Anlage bald dieProduktion von drei der insgesamt vier aktiven Komponenten für deninnovativen Meningokokken-B-Impfstoff nach Marburg holen zu können",so Jochen Reutter, Geschäftsführer und Standortleiter von GSKVaccines in Marburg. Mit dem Bau soll eine effiziente Auslastung derProduktionskapazitäten geschaffen und die Neuausrichtung desStandortes fortgesetzt werden. Reutter sieht in den kontinuierlichgetätigten Investitionen von GSK ein deutliches Signal für denStandort: "All diese Investitionen zeigen das Vertrauen in dieExpertise vor Ort und die wichtige Rolle, die der Standort Marburgauch in Zukunft im GSK-Netzwerk einnehmen wird."Der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer betont: "Wenn derführende Impfstoffhersteller GSK abermals in seinen Standort inMarburg investiert, dann ist dies ein guter Tag für die Stadt, dieMenschen in Marburg und für ganz Hessen. Der Neubau wird Hessen alswichtigsten Standort für die pharmazeutische Industrie in Deutschlandweiter stärken. Von der Investitionsentscheidung profitiert auch dielokale Wirtschaftsstruktur. Darüber freue ich mich als Vertreter derLandesregierung, aber auch als ein in dieser Region fest verwurzelterBürger." Für Sören Bartol, MdB, ist "das GSK-Engagement am Standortalles andere als selbstverständlich, denn GSK ist in vielen Ländernpräsent. In Marburg passt das Umfeld, von der Infrastruktur bis hinzu den Menschen, die hier arbeiten." Oberbürgermeister Dr. ThomasSpies erinnert in seiner Ansprache: "Auch im 100. Jahr nach BehringsTod spielen lebensrettende Impfstoffe in Marburg nach wie vor einebedeutende Rolle."Projektleiter Mark Ruppersberg weist zudem auf die Wichtigkeit desMeningokokken-B-Impfstoffs hin, der künftig in Marburg produziertwird: "Mit dem Bau der Produktionsanlage können wir am StandortMarburg einen wichtigen Beitrag leisten, um den steigenden Bedarf anMeningitis-Impfstoffantigenen abzudecken. Wir sind stolz darauf, eineAnlage für die Produktion eines innovativen Umsatzträgers errichtenzu dürfen." Mark Ruppersberg sieht den Standortvorteil bei diesemProjekt in der bereits vorhandenen Infrastruktur des MARS-Campus, diedurch den Bau der neuen Anlage nun optimal genutzt und ausgelastetwerden kann.Die Validierungsläufe für die Meningokokken-B-Antigen-Produktionsind für das dritte Quartal im Jahr 2020 geplant. Der Aufbau einerImpfstoff-Produktionsanlage ist ein komplexer und streng regulierterHerstellungsprozess mit hunderten von Inprozesskontrollen undFreigabe-Tests, die sicherstellen sollen, dass bei biologischenArzneimitteln wie Impfstoffen eine gleichbleibende Qualität,Sicherheit und Wirksamkeit des Endprodukts gewährleistet sind.Als Branchenführer möchte GSK die Gesundheit weltweit verbessern,indem das Unternehmen kontinuierlich mehr und bessere Impfstoffebereitstellt, um mehr Menschen schützen zu können. Bereits jetzt istGSK deutschlandweit Marktführer und führender Impfstoff-Herstellermit gleich zwei hochmodernen Impfstoffwerken in Marburg und inDresden.Über GSK Vaccines GmbH am Standort MarburgDer im März 2015 von GSK übernommene Standort Marburg gehört zurImpfstoff-Sparte im Unternehmen. Seit jeher werden in MarburgImpfstoffe produziert. Der Produktionsbetrieb greift auf eine mehrals 110-jährige Tradition zurück. Firmengründer der Behringwerke, diesich heute aus mehreren Standortfirmen zusammensetzen, war Emil vonBehring, der erste Nobelpreisträger für Medizin. GSK produziert inMarburg Impfstoffe, beziehungsweise Impfstoffbestandteile gegen FSME,Tollwut, Tetanus, Diphtherie, Pertussis, und gegen bestimmteMeningokokken-Serogruppen. Zukünftig wird das Produktionsspektrumnoch um Mumpsimpfstoff und um Impfantigene gegen Meningokokken derSerogruppe B erweitert. Kein anderer Hersteller produziert mehrImpfstoffe in Deutschland.GSK - eines der weltweit führenden forschendenGesundheitsunternehmen - engagiert sich für die Verbesserung derLebensqualität, um Menschen ein aktiveres, längeres und gesünderesLeben zu ermöglichen. In Deutschland gehört GSK zu den wichtigstenAnbietern medizinischer Produkte und engagiert sich darüber hinaus invielfältigen sozialen Projekten: So unterstützen wir "wellcome - fürdas Abenteuer Familie" und den "Förderverein Bildung für krankeKinder und Jugendliche München e.V.". Zudem stellt GSK seineMitarbeiterInnen einen Tag im Jahr am so genannten "OrangeDay" frei,um in sozialen Einrichtungen mitzuhelfen. Seit 2013 besteht eineeinzigartige weltweite Partnerschaft mit derNichtregierungsorganisation "Save the Children", die das Ziel hat,einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten.www.de.gsk.comBesuchen Sie unser Fachkreisportal: www.gsk-med.deBesuchen oder abonnieren Sie auch unseren Newsroom:http://www.presseportal.de/nr/39763Folgen Sie uns auf Twitter unter GSK Deutschland (@gsk_de)Pressekontakt:Dr. Volker HussleinLeitung Communications GSK Vaccines GmbHTel.: 06421/386-4133E-Mail: volker.x.husslein@gsk.comMarkus HardenbickerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 089/360 44-8329E-Mail: Markus.M.Hardenbicker@gsk.comGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 München
Sitz der KG ist München
Amtsgericht München HRA 78754
Komplementärin:
Allen Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H, Sitz Wien
Handelsgericht Wien FN 93449 a
Geschäftsführung:
Dr. Sang-Jin Pak (Vors.) - Adrian Bauer -
Jean-Bernard Simeon