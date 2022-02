Mit Spaß ins chinesische Neujahr: @Visit Jiangsu

Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Unter @Visit Jiangsu gibt es faszinierende kulturelle Angebote zum chinesischen Jahr des Tigers. @Visit Jiangsu hat auf fünf Social-Media-Plattformen eine Reihe von Online-Programmen zur Feier des chinesischen Neujahrs mit den typischen Erkennungsmerkmalen von Jiangsu vorgestellt. Die Programme sind in fast 100 Ländern und Regionen weltweit zu sehen und bieten dem Publikum aus aller Welt einen Augen- und Ohrenschmaus ganz im Jiangsu-Stil.Das große Konzert Elegance of Chinese Music hat sich zum beliebtesten Video zum chinesischen Neujahr auf Facebook entwickelt. Das Konzert wurde von Chen Xieyang, einem renommierten chinesischen Dirigenten, geleitet und vom Symphonieorchester Suzhou aufgeführt. Durch die Kombination von chinesischer Volksmusik mit westlichen Symphonieklängen unterstrich das Konzert zugleich die „Eleganz" Chinas und die lokalen Merkmale von Jiangsu.Unterdessen startete @Visit Jiangsu auch den weltweiten Staffellauf zum chinesischen Neujahr und lud Fans aus aller Welt dazu ein, Videos zum chinesischen Neujahr aufzunehmen, um ihre Liebe und Unterstützung für Jiangsu an ihre Familie und Freunde weiterzugeben. Fans aus verschiedenen Ländern und Regionen schickten eine Reihe von Begrüßungsvideos nach Jiangsu und feierten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen gemeinsam einen einzigartigen Start ins Jahr des Tigers.Die Veranstaltung dauert bis zum 15. Februar, dem Tag des Laternenfestes. Kulturelle und kreative Produkte werden als besondere Geschenke an die Teilnehmer verteilt. Wenn Sie sich für den Staffellauf interessieren, suchen Sie nach Visit Jiangsu in den sozialen Netzwerken und feiern Sie gemeinsam mit Jiangsu das neue Jahr.Pressekontakt:Ellie Yu,ellieyu@guruonline.com.cn,+86-13671164003Original-Content von: Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism, übermittelt durch news aktuell