Köln (ots) - Ob "beste Comedy im TV" (Rolling Stone) oder Sitcom,"die ihrem Genre zu neuem Glanz verholfen hat" (Berliner Zeitung):Selten sind sich Presse und Fans so einig wie bei "Modern Family"!Jetzt können sich alle auf die achte Staffel der mehrfachpreisgekrönten Sitcom freuen, denn NOW US zeigt die frischen Folgenab 7. November um 21:10 Uhr als Free-TV-Premiere. Mit jeweils zweineuen Folgen am Stück ist montags bis freitags bei NOW US gleichdoppelter Spaß garantiert.Zu Beginn der achten Staffel trifft der Pritchett/Dunphy-Clananlässlich des Vatertags endlich wieder zusammen. Die Urlaubssaisonhaben die Helden von "Modern Family" getrennt verbracht: WährendMitch (Jesse Tyler Ferguson), Cam (Eric Stonestreet) und Lily (AubreyAnderson-Emmons) im Mittleren Westen waren, entdeckten die DunphysNew York. Gloria (Sofia Vergara), Jay (Ed O'Neill), Manny (RicoRodriguez) und Joe (Jeremy Maguire) machten Urlaub in Mexiko. DerVatertag bringt nun alle wieder zurück nach Los Angeles.Im Verlauf der Staffel hält sich Claires (Julie Bowen) Freudedarüber, dass ihr Vater Jay zurück in die Firma kommt und wieder beiPritchett's Closets & Blinds mitmischen will, in Grenzen. Bei Glorialäuft hingegen das Geschäft mit ihrer scharfen Soße immer besser. FürMitch und Cam droht Ärger, denn Tochter Lily kommt langsam abersicher in die Pubertät. Haley (Sarah Hyland) konzentriert sich immerstärker auf ihre Karriere, denn mit der Liebe hat sie nur wenigGlück. Alex (Ariel Winter) gelingt es, sich an der Elite-Uni"Caltech" einzugewöhnen, doch Pfeiffersches Drüsenfieber wirft sieaus der Bahn. Luke (Nolan Gould) und Manny versuchen ihr turbulentesHighschool-Abschlussjahr bestmöglich hinter sich zu bringen undhalten bereits Ausschau nach einem College.Als Gaststars sind in der achten Staffel "Modern Family" unteranderem die Basketball-Stars DeAndre Jordan und Charles Barkley sowiedie Schauspieler Ernie Hudson ("Ghostbusters"), Rob Riggle("Hangover"), Jane Krakowski ("30 Rock"), Elizabeth Banks ("PitchPerfect"), Victor Garber ("Titanic") und Niecy Nash ("Downsizing") zusehen.NOW US zeigt die 22 Folgen der achten Staffel "Modern Family" abdem 7. November 2018 montags bis freitags um 21:10 Uhr inDoppelfolgen. Im Anschluss sind die Episoden kostenlos bei TVNOW.deabrufbar.Hintergrund zu "Modern Family":Seit 2009 begeistern die berühmten Familienmitglieder von "ModernFamily" die Serienwelt. Die erfolgreiche Sitcom ist für ihrenHeimatsender ABC nicht nur ein verlässlicher Quotengarant, sondernauch ein bereits vielfach ausgezeichnetes Aushängeschild des Senders.Mittlerweile wurde die außergewöhnliche Serie mit über 20"Emmy"-Awards und einem Golden Globe ausgezeichnet. In denHauptrollen begeistert unter anderem Ed O'Neill, der nach seinerRolle als Schuhverkäufer Al Bundy in "Eine schrecklich nette Familie"mit "Modern Family" erneut eine Serie prägt, die ganze Generationenlachen lässt. Aber auch Sofia Vergara ("Soul Plane"), Julie Bowen("Boston Legal"), Ty Burrell ("Black Hawk Down") Jesse Tyler Ferguson("Untraceable") und Eric Stonestreet ("Bad Teacher") kreieren mitihrer Schauspielkunst einen unvergesslichen Humor.Weitere Infos zu NOW US:Ob rau oder romantisch, kuschelig oder kantig, spannend oderentspannend - NOW US vereint die ganze Welt der US-Serien in einemFree-TV-Sender. Neben beliebten Top-Serien wie "Breaking Bad", "OnceUpon a Time - Es war einmal..." oder "Revenge" können sich NOWUS-Zuschauer auch auf packende Free-TV-Premieren freuen: Unteranderem zeigt NOW US frische Folgen der angesagten Serien "ModernFamily" und "Suits". Dabei bietet der jüngste Sender der MediengruppeRTL die Top-Serien aus den USA wann, wo und wie die Zuschauermöchten. Ausgestrahlt wird NOW US täglich von 20:15 Uhr bis 6 Uhrexklusiv bei TV NOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTLDeutschland, direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind dieInhalte auch kostenlos als Video-on-Demand abrufbar. Der lineareLivestream ist bei TV NOW nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphasefür ein technisches Zugangsentgelt von 2,99 Euro pro Monat nutzbarund monatlich kündbar. Nutzer können NOW US über Smartphones,Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, Amazon Fire TV oderAndroid TV abrufen und auch auf den großen Screen streamen. Von allenSerien präsentiert NOW US stets mehrere Episoden am Stück und folgtdamit dem weltweiten "Binge Watching"-Trend.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandMagnus EnzmannPressesprecher NOW US+49 221 456-74407Thomas BodemerPressesprecher Digitale Angebote und Diversifikation+49 221 456-74314Original-Content von: NOW US, übermittelt durch news aktuell