Mit Spaß beim Sport auf der Piste / Wintersport mit Hörsystem

Mainz (ots) - "Endlich Schnee und Eis!" freuen sich Wintersportler überverschneite Pisten oder Loipen. Mit Helm und Skibrille gut geschützt macht Sportim Schnee richtig Spaß. Nicht nur gute Sicht, auch das Gehör schützt vorGefahren. Moderne Hörsysteme lassen schwerhörige Snowboarder und Skifahrer beimAusüben ihres Sports wieder hören, was um sie herum geschieht. Wer ein Hörsystemträgt, ist mit ein paar Tipps vom Hörakustiker gut beraten.Sicherheit auf der PisteVom Freizeit- bis zum Profisportler: Die Kenner wissen die Vorteile vonHörsystemen zu schätzen. Denn Hörsysteme helfen dabei, Stimmen undUmgebungsgeräusche auf der Piste richtig einzuordnen. Abfahrtsläufer könnenHörsysteme verwenden, die über eine Windgeräuschunterdrückung verfügen. Dieseverbessert das Hören des Sportlers und damit auch dessen Sicherheit. Wichtig istallerdings, dass der Helm die richtige Passform hat und nicht auf das Hörsystemdrückt.Schutz vor FeuchtigkeitHörsysteme verfügen über eine sensible Technik und sollten keiner direkten Nässeausgesetzt werden. Grundsätzlich sind moderne Hörgeräte vor Spritzwassergeschützt, so dass Schneefall, ein Sturz in den Schnee oder Schwitzen unter Helmoder Mütze kein Problem darstellen. "Kommt das Hörsystem mit Wasser oder Schneein Kontakt, sollte man es kurz abnehmen und abtrocknen", sagt Marianne Frickel,Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) und selbstHörakustikmeisterin. "Nach dem Sport kann man zur Aufbewahrung spezielleTrockenboxen oder -dosen verwenden, um dort das gereinigte Gerät vollständig zutrocknen." Wer sich allerdings beim Sport häufig in nasser Umgebung aufhält, istmit wasserresistenten Hörsystemen gut beraten, die komplett abgedichtet sind.Halbdurchlässige Membranen schützen die Elektronik vor Wasser, lassen jedochgleichzeitig den Schall in das Gerät hinein. Spezielle Oberflächen mitAnti-Rutsch-Effekt sorgen zudem für optimalen Halt und verrutschen selbst beistarken Bewegungen nicht.Besonderheiten bei KälteMütze oder Skihelm schützen nicht nur den Kopf, sondern auch die Hörsysteme vorKälte. Denn zu viel Kälte kann - genau wie auch extreme Hitze - zu einerschnelleren Entladung der Batterien führen. Vor dem Einsetzen neuer Batteriensollten diese bestenfalls in den Händen etwas angewärmt werden.Wer seine Hörsysteme besonderen Temperaturschwankungen aussetzt, zum Beispielsich innen im Warmen und dann wieder draußen im Kalten bewegt, der kann beimodernen Systemen auf spezielle Hörprogramme umschalten. Bei kalten Fingernhilft eine Fernbedienung oder die Verbindung mit dem Smartphone und dafürgeeignete Handschuhe. Damit können die Programme schnell gewechselt werden.Hörakustiker beraten gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten.Weitere Infos rund um gutes Hören und die Hörsystemversorgung finden sich aufder neutralen Service-Seite www.richtig-gut-hoeren.de.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichenProblemen. Mit über 6.700 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikernversorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit modernsten Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut,das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)durchgeführte Versichertenbefragung zur Hörsystemversorgung in Deutschland. Rund90 Prozent der Versicherten waren "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit derindividuellen Versorgungssituation. Und das unabhängig davon, ob der Versicherteeine mehrkostenfreie Versorgung gewählt oder eine private Zuzahlung geleistethat.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen u.v.m. zuständig. Er berät zu Gehörschutz, Tinnitus undallem rund ums Hören.