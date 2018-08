"Der Spaß beginnt!": Stikeez-Sammelaktion bei Lidl / Im September gehen die beliebten Sammelfiguren in den Filialen unter dem Motto "Obst vs. Gemüse" ins Rennen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Lidl macht seine Filialen zur Wettkampfarena: Vom 3. bis zum 29.September 2018 läuft deutschlandweit in allen rund 3.200Lidl-Filialen die Stikeez-Sammelaktion "Der Spaß beginnt! Obst vs.Gemüse". In diesem Zeitraum erhalten Lidl-Kunden an der Kasse jeeinen von dreizehn verschiedenen Obst- oder elf unterschiedlichenGemüse-Stikeez pro 15 Euro Einkaufswert. "In der Vergangenheit kamendie kleinen Sammelfiguren immer sehr gut an, jetzt gibt es für unserekleinen und großen Kunden eine ganz neue Stikeez-Welt zu entdecken",sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland.Sammeln, spielen, Gutes tunFür alle, die nicht genug von den bunten Figuren bekommen können:Die Obst- und Gemüse-Stikeez sind auch einzeln für 50 Cent das Stückbei Lidl erhältlich. In den Filialen gibt es für die Stikeez außerdemeinen praktischen Sammelbeutel für 99 Cent oder ein Sammelalbum für1,99 Euro - hier ist auch ein Stikeez-Brettspiel dabei, damit sichdie ganze Familie der Frage stellen kann: Landet am Ende Obst oderGemüse auf dem Siegertreppchen?Über den Sammelspaß dürfen sich übrigens nicht nur Lidl-Kundenfreuen: Beim Einzelkauf eines Stikee spendet Lidl je einen Cent andie Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder".Der Sammelspaß macht Lust auf gesunde Nahrungsmittel zu fairenPreisenBei der Aktion bringt Lidl den Kunden spielerisch eine bewussteErnährungsweise näher: "Kinder lernen mit den Sammelfiguren gesundeObst- und Gemüsesorten kennen und haben eher Lust, diese auch zuprobieren. So vermitteln wir schon den Kleinsten ein Bewusstsein fürausgewogene Ernährung", erklärt Bock.Die Stikeez-Sammelaktion steht zugleich für das, was Lidlbesonders auszeichnet: ein täglich frisches und vielfältigesSortiment an Obst und Gemüse. Für noch mehr Aufmerksamkeit in derFiliale sorgen auffällige Stikeez-Wobbler am Obst und Gemüse-Regal.Alle Informationen zur Stikeez-Sammelaktion unterwww.lidl.de/stikeezÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.500 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhevon 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell