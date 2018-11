Spartipps zum Black Friday und Cyber Monday: Plane deine Rabattschlacht

München (ots/PRNewswire) - Sparen statt sich schwarzärgern: ZumBlack Friday und Cyber Monday - dieses Jahr am 23. November und am26. November 2018 - bieten zahlreiche Onlinehändler wiederSonderangebote und Rabatt-Aktionen an.Während dem Black Friday, der traditionell nach dem US-FeiertagThanksgiving stattfindet, lassen sich vor allem Technikprodukte,Haushaltsgeräte und andere hochpreisige Artikel günstiger kaufen.Auch im Bereich Reise gibt es mittlerweile eine Vielzahl anSonderangeboten, die die reiselustigen Deutschen glücklich machendürften. Expedia hat am Schnäppchenfreitag und Cyber Monday 2018 diefolgenden Sparangebote:Flüge:Sonderangebote für über 1,000 Flugrouten, darunter Flüge nach NewYork, Miami, San Francisco, Bangkok, Singapur, Hongkong, Dubai,Tokio, Rio de Janeiro, Athen, Stockholm und viele mehr.Hotels:75 Prozent und 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Hotels für eineReihe von Reisezielen, einschließlich Paris, London und Berlin.Paketreisen:Die Expedia-Rabatte gibt es auch für sogenannte Paketreisen. Weram Schnäppchenfreitag eine Flug+Hotel-Reise für mindestens 800 Eurobucht, erhält 425 Euro Rabatt. Am Cyber Monday gibt es 85 Euro Rabattbei einem Mindestbuchungswert von 800 Euro.Events & Tickets:Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr bei Expedia auch 50% Rabatt aufEvents & Tickets. Von Chianti-Tour mit Weinverkostungen in Florenz,Gourmet-Tour in Barcelona, Interaktive Harry Potter Tour in London,Notre-Dame Führung in Paris bis hin zur Bootsfahrt auf dem CanalGrande in Venedig, oder Fototour zum Nordlicht in Abisko in Schwedenist alles dabei.Um während der Schnäppchenjagd einen kühlen Kopf zu bewahren, gibtes drei Tipps, die alle Urlaubssuchende befolgen sollten: "Wer vonden Rabatt-Tagen maximal profitieren möchte, sollte schon vorher einegenaue Vorstellung seiner Reise haben", so Svetlana Hirth,Reiseexpertin bei Expedia. "Vom 23. November bis zum 26. Novembergibt es unzählige Reiseangebote. Es ist nahezu unmöglich, alle imBlick zu behalten. Die besten Deals gehen auch im Nullkommanichtsweg. Wer also vorausplant, kann gleich um 9 Uhr - wenn die erstenAngebote live gehen - ganz schnell zuschlagen.""Auch lohnt es sich ganz umsonst Expedia-Mitglied zu werden, dennMitglieder können zusätzlich zehn Prozent oder mehr bei ausgewähltenHotels sparen. Und all diejenigen, die eine Payback-Karte haben,können bei Expedia für je ausgegebene zwei Euro einen PAYBACK-Punktsammeln. Vor allem bei größeren Reisen kann da einiges an Punktenzusammenkommen."Bei Expedia startet der Schnäppchenfreitag am 23. November um 9Uhr. Die Rabattaktion für Cyber Monday startet am 26. November um 9Uhr. Reisezeitraum für die Angebote ist vom 24. November 2018 bzw.26. November 2018 bis 31. März 2019. Nur solange der Vorrat reicht.Es gelten die Aktionsbedingungen.Über ExpediaHunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten über 500Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen undAktivitäten vor Ort, machen Expedia zu einem der weltweit führendenOnline-Reiseportale. Expedia.de hilft seinen Kunden mit einer großenAuswahl und speziellen Filtermöglichkeiten dabei, genau die Reise zufinden, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnissezugeschnitten ist. Dank der Expedia App können Flüge undÜbernachtungen nun auch bequem und einfach mit dem Smartphone geplantund gebucht werden. In Deutschland kooperiert Expedia.de mit demBonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisendepauschal 100 Punkte. Bei der Buchung von Pauschalreisen,Flug+Hotel-Reisen sowie Hotels, Mietwagen und Aktivitäten gibt es fürje ausgegebene 2 Euro einen PAYBACK Punkt. Alle Warenzeichen undLogos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2018 Expedia, Inc. AlleRechte vorbehalten. CST: 2029030-50Pressekontakt:Svetlana HirthPR Manager GermanyEmail: shirth@expedia.comOriginal-Content von: Expedia.de, übermittelt durch news aktuell