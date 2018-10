Spartenverkauf treibt BBVA-Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal mit den wirtschaftlichen Turbulenzen in Argentinien und der Türkei sowie einem schwachen Heimatmarkt gekämpft. Dank des Verkaufs der Chile-Sparte und dank gut laufender Geschäfte in Mexiko und den Vereinigten Staaten verdiente die Bank aber dennoch deutlich mehr.



Der Überschuss sei um 46 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Dienstag in Madrid mit. Ohne den Erlös aus dem im Juli abgeschlossenen Verkauf der Chile-Tochter an die kanadische Bank Nova Scotia wäre der Gewinn allerdings gesunken./zb/fba