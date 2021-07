Spartan Mosquito akzeptiert Bitcoin und andere Kryptowährungen aus Ländern weltweit

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Hattiesburg, Miss. (ots/PRNewswire) - Spartan Mosquito, das führende Unternehmen für Mückenbekämpfung in den USA, hat heute sein "Serve the Underserved"-Programm gestartet, das sich auf die Beseitigung von Handelsbarrieren mit Teilen der Welt konzentriert, die direkt von seiner Technologie profitieren könnten. Eine der Handelsbarrieren, die mit ihrer Ankündigung beseitigt wurden, ist die offizielle Akzeptanz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen aus Ländern weltweit.Ac2T Inc dba Spartan Mosquito akzeptierte seine erste offizielle Kryptozahlung in den letzten 48 Stunden und hat seine Website aktualisiert, um jetzt viele der wichtigsten Kryptowährungen einschließlich Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin, und USD Coin zu akzeptieren.Jeremy Hirsch, der Vorsitzende und Gründer des Unternehmens, sagte: "Wir schließen endlich den Kreis zu den Ländern, die mit den verheerenden Auswirkungen von Moskitos von Afrika bis Asien zu kämpfen haben." Hirsch sagte: "Als Unternehmen konzentrieren sich die meisten unserer Bemühungen auf Culex quinquefasciatus (die Südliche Hausmücke), Aedes aegypti (die Gelbfiebermücke), Anopheles quadrimaculatus und Anopheles gambiae (der Hauptüberträger von Malaria im subsaharischen Afrika). Insbesondere gibt es viele Gebiete auf der Welt, die mit Anopheles gambiae fast so sehr zu kämpfen haben wie mit einer zuverlässigen kommerziellen Bankeninfrastruktur. Es ist unverantwortlich, dass wir nur in den Vereinigten Staaten über effektive Technologien verfügen; diese Technologien müssen die Bedürftigsten auf der ganzen Welt erreichen. Wir eröffnen den Verkauf außerhalb der Vereinigten Staaten Mitte Juli und sind sehr stolz darauf, dass unser 100 % American Made Produkt endlich die Unbankable erreicht."Das in Hattiesburg, Mississippi, ansässige Unternehmen Spartan Mosquito entwickelte die Pro Tech-Technologie als nächste Generation seiner attraktiven, giftigen Zuckerköder mit langsamer Freisetzung. Das Spartan Mosquito Pro Tech System nutzt natürlich vorkommendes Borat und eine einfache Installation, um Stechmücken zu töten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556999/Ac2T_Inc_dba_Spartan_Mosquito_Malaria.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3217241-2&h=3244126964&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3217241-2%26h%3D467324893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1556999%252FAc2T_Inc_dba_Spartan_Mosquito_Malaria.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1556999%252FAc2T_Inc_dba_Spartan_Mosquito_Malaria.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1556999%2FAc2T_Inc_dba_Spartan_Mosquito_Malaria.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557000/Spartan_Mosquito_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3217241-2&h=1764367106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3217241-2%26h%3D1898017133%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1557000%252FSpartan_Mosquito_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1557000%252FSpartan_Mosquito_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1557000%2FSpartan_Mosquito_Logo.jpg)Pressekontakt:Jeremy Hirsch+18446252742Original-Content von: Ac2T Inc dba Spartan Mosquito, übermittelt durch news aktuell