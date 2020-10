Spartan Energy Acquisition Aktie: Bald Tesla Konkurrent?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Fisker und Magna International (NYSE:MGA) kündigten am Donnerstag eine Partnerschaft an, in deren Rahmen Magna den SUV Fisker Ocean in seinem europäischen Fahrzeugmontagewerk herstellen wird. Die Produktion wird Ende 2022 beginnen.

Magna erhält Warrants auf den Kauf von bis zu 6% der Fisker-Aktien nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen Fisker und SPAC Spartan Energy Acquisition Corp (NYSE:SPAQ).

Warum es wichtig ist

