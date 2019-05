SpartanNash: Das gibt’s ja gar nicht!

Für die Aktie SpartanNash aus dem Segment "Nahrungsmittelverteiler" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 20.05.2019, 02:30 Uhr, ein Kurs von 14,91 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für SpartanNash entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,61 ist die Aktie von SpartanNash auf Basis der heutigen Notierungen 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (27,34) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um SpartanNash auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von SpartanNash sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei SpartanNash aktuell 4,7. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". SpartanNash bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.