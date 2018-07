Mit Sparplänen können Sie vom Auf und Ab an den Börsen profitieren

In der vergangenen Woche endete die 1. Hälfte des Börsenjahres 2018. Die ersten 6 Monate dieses Jahres waren geprägt von vergleichsweise großen Schwankungen an den Börsen. Während es im Börsenjahr 2017 kaum Schwankungen gab, kam die Volatilität in diesem Jahr umso stärker zurück und verunsicherte viele Anleger. Angesichts der starken Kursschwankungen habe ich in der vergangenen Woche in meinen Börsendiensten empfohlen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Rolf Morrien.