Sparkurs hilft Drägerwerk-Gewinn nach oben - Umsatz geht zurück

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit mehr Gewinn, aber dafür mit weniger Umsatz abgeschlossen.



Nach ersten Berechnungen verbesserte sich die operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) dank deutlich niedrigerer Kosten auf 5 bis 5,5 Prozent, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Prognostiziert hatte Drägerwerk für das Gesamtjahr einen Wert von 3,5 bis 5,5 Prozent. Im Vorjahr wurden bei dieser Kennziffer, die angibt, wie viel operatives Ergebnis vom Umsatz übrig bleibt, 2,6 Prozent erzielt.

Schlechter als gedacht entwickelte sich hingegen der Umsatz. 2016 sanken die Erlöse um 3,3 Prozent auf 2,52 Milliarden Euro. Währungsbereinigt lag das Minus bei 1,5 Prozent. Drägerwerk hatte 0 bis 3 Prozent Wachstum angekündigt und zuletzt das untere Ende dieser Spanne ins Auge gefasst. Insbesondere im Mittleren Osten sowie in vielen Ländern Europas sei die Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hieß es. Dagegen habe sich das Geschäft in Deutschland und in der Region Amerika positiv entwickelt.

Die Aktie sprang nach Veröffentlichung der Zahlen an und lag zuletzt 0,9 Prozent im Plus. Den vollständigen Bericht will das Unternehmen am 8. März vorlegen./she/mis/he