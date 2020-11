Sparkurs bei Messe AG: IG Metall wäre bereit, stellt aber Bedingungen

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Streit um den Sparkurs und Personalabbau bei der Deutschen Messe AG ist die IG Metall nun offen für ein Angebot des Managements, knüpft ihre Zustimmung aber an mehrere Bedingungen.



Man würde einen Vorschlag der Arbeitgeberseite mittragen, bis zu 60 Millionen Euro einzusparen, hieß es am Montag aus der Gewerkschaft in Hannover. Teile des Kompromisses wären unter anderem eine Ausweitung der Kurzarbeit ins Jahr 2021 bei gestrichener Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, der Verzicht auf übertarifliche Leistungen sowie ein sozialverträglicher Abbau von Jobs etwa über Altersteilzeit und ein Freiwilligen-Programm.

Im Gegenzug müsse das Unternehmen jedoch "die Insolvenzdrohung vom Tisch nehmen", erklärte ein Mitglied des Verhandlungsteams. Außerdem solle es einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für die verbliebenen Messebeschäftigten geben, und der Vorstand müsse "einen Eigenbeitrag einbringen, zum Beispiel bestimmte Pensionszusagen der Deutschen Messe AG für Führungskräfte deutlich reduzieren"./jap/DP/eas