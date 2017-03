Sparkassenverband DSGV legt Zahlen für 2016 vor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zinstief, Regulierung, Digitalisierung - die Herausforderungen nicht nur für die Sparkassen in Deutschland sind vielfältig.



An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) informiert der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Frankfurt darüber, wie sich die öffentlich-rechtlichen Institute im vergangenen Jahr geschlagen haben. Für das Geschäftsjahr 2015 hatten die damals noch 413 Institute zusammen einen Vorsteuergewinn von 4,9 Milliarden Euro ausgewiesen. Unter dem Strich standen 2,0 Milliarden Euro Überschuss. Sicher ist: Sowohl die Zahl der Sparkassen als auch die Zahl ihrer Filialen hat im vergangenen Jahr weiter abgenommen./ben/DP/stb