Sparkassen schaffen die kostenlose Bargeldversorgung ab

--------------------------------------------------------------Sparkassen-Recherchehttp://ots.de/qhMCI--------------------------------------------------------------Schondorf (ots) - 1966 einigten sich die deutschen Sparkassenuntereinander, allen ihren Kunden eine gebührenfreieBargeldversorgung innerhalb Deutschlands über deren großesAutomatennetz zu ermöglichen. Heimlich, still und leise habenmittlerweile über 40 der knapp 400 Sparkassen diesen Serviceeingeschränkt oder sogar ganz abgeschafft. Dies geht aus einerErhebung hervor, die das Finanzportal biallo.de durchgeführt hat.23 der roten Geldhäuser gehen dabei wie die SparkasseErding-Dorfen, nördlich von München, vor. Deren Kunden, die sich fürdas günstigste Kontomodell entscheiden, dürfen zwar zweimal amSchalter und viermal im Monat kostenlos am Automaten Geld mit derSparkassen Card abheben. Danach sind jedoch jedesmal 0,29 Centfällig.Sogar einen Euro verlangt die Sparkasse Wittgenstein, wenn derenKunden das Kontingent von fünf gebührenfreien Abhebungen ausgeschöpfthaben. Die Sparkasse Rottach-Inn begnügt sich einerseits mit 0,50Euro, aber erlaubt nur zwei kostenlose Abhebungen im Monat.Schon 20 Sparkassen haben sogar jegliche Gebührenfreiheit beimAbheben an eigenen Automaten und im deutschen Sparkassen-Verbundabgeschafft. Sie kassieren also jedesmal. Das sind zum Beispiel dieSparkassen in Grebenstein und Bad Sachsa. Sie stellen ihren Kundendafür 0,50 Euro in Rechnung.Ist das erst der Anfang? Werden noch mehr nachziehen? "Das ist zubefürchten", meint Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsenin Leipzig gegenüber biallo.de. Und Josephine Steffen vom BerlinerVerbraucherschutzministerium kommentiert: "Es obliegtselbstverständlich jedem Kunden und jeder Kundin nach einer Erhöhungvon Entgelten selbst zu entscheiden, ob der Wechsel zu einer anderenBank für sinnvoll erachtet wird".Pressekontakt:Horst Biallo, Tel.: 01713329851www.biallo.deMail: biallo@biallo.deOriginal-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell