Sparkassen mit leichtem Rückgang bei Kreditvergabe

BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Die neun Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern haben im ersten Halbjahr etwas weniger neue Kredite vergeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.



Die Summe der Kreditvergaben belief sich auf 878 Millionen Euro nach 921 Millionen im ersten Halbjahr 2017, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband am Dienstag in Berlin mitteilte.

Auf Geschäftsleute entfielen demnach 436 Millionen Euro neue Kredite (erste Halbjahr 2017: 461 Millionen Euro) und auf Privatkunden 412 Millionen Euro nach 418 Millionen vor einem Jahr. "Die Kreditvergabe bleibt auf einem sehr hohen Niveau, allerdings schwächt sich die Nachfrage in einzelnen Gebieten ab", sagte der geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Ermrich.

Die Sparkassenkunden in Mecklenburg-Vorpommern legen immer mehr auf die hohe Kante: Erneut registrierten die Sparkassen des Landes im ersten Halbjahr ein Einlagenwachstum, wie es hieß. Seit Jahresbeginn seien die Einlagen um 330 Millionen Euro (+ 2,6 Prozent) auf 13 Milliarden Euro gestiegen. "Das ist ein neuer Rekord", sagte Ermrich. Gefragt seien vor allem kurzfristige Anlagen.

Aufgrund von Kostensteigerungen und Niedrigzinsphase erwarten die Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern den Angaben zufolge 2018 ein niedrigeres Betriebsergebnis in Höhe von 1,1 Prozent der Durchschnittsbilanzsumme. Im Gesamtjahr 2017 seien noch 1,19 Prozent erreicht worden.

Die neun Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern unterhalten den Angaben zufolge 188 Geschäftsstellen und haben 2914 Mitarbeiter. Davon seien 2179 Frauen./ili/DP/tos