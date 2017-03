Sparkassen im Norden steigern Gewinn

KIEL (dpa-AFX) - Der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein wird am Donnerstag (12.00 Uhr) in Kiel seine Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorstellen.



Trotz erheblicher Belastungen durch die anhaltende Niedrigzinsphase konnten die Sparkassen ihre Ertragslage gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessern. Das verlautete im Vorfeld aus dem Umfeld der zwölf Institute. Der Trend zur Digitalisierung setzte sich demnach auch 2016 fort. Die Sparkassen reagieren darauf mit Investitionen in diesen Bereich. Außerdem werden Filialen geschlossen.

2015 hatten die Sparkassen in Schleswig-Holstein 123 Millionen Euro Jahresüberschuss erwirtschaftet - fast 39 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Das Geschäftsvolumen der Kreditinstitute hatte von 36,8 auf 37,5 Milliarden Euro zugelegt. Vor allem das Kreditgeschäft im Unternehmensbereich und der Wohnungsbau entwickelten sich stark./mho/DP/zb