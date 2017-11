Sparkasse Paderborn-Detmold vom Landgericht Paderborn zur Rückabwicklung von sieben Immobilien-Darlehensverträgen verurteilt

Hamburg (ots) - Das Landgericht Paderborn hat mit Urteil vom 18.Oktober 2017 - 4 O 138/17 - die Zwangsvollstreckung der SparkassePaderborn-Detmold aus einer Grundschuld überwiegend für unzulässigerklärt. Hintergrund der von den Klägern eingereichtenVollstreckungsabwehrklage waren von der Sparkasse eingeleiteteVollstreckungsmaßnahmen in Höhe eines Betrages von 50.000,00 Euro.Das Landgericht entschied, dass die Widerrufsbelehrung in allensieben Fällen fehlerhaft und die Ausübung des Widerrufsrechts nichtverwirkt sei. Es sei lediglich noch ein Betrag von 7.489.12 Euro vonden Klägern zu zahlen. Das klagende Ehepaar aus Laboe bei Kiel wurdenvon HAHN Rechtsanwälte vertreten.Die Sparkasse hatte den Klägern wegen Zahlungsverzugs im Oktober2013 sieben Immobilien-Darlehensverträge gekündigt. Anfang 2014 wurdedas Haus der Kläger auf Druck der Sparkasse verkauft. Mit Schreibenvom 17. Juni 2016 erklärten die Kläger den Widerruf der siebenDarlehensverträge aus 2003 und 2004. Die Darlehensverträge enthieltenalle eine fehlerhafte frühestens-Widerrufsbelehrung. "Das Urteil desLandgerichts Paderborn ist deswegen erwähnenswert", sagt FachanwaltPeter Hahn von HAHN Rechtsanwälte, "weil vorliegend keine Verwirkungangenommen wurde, obwohl der Widerruf der sieben Verträge nach mehrals 12 Jahren nach Abschluss derselben erfolgt ist. Sechs der siebenDarlehen waren in 2014 mit dem Verkaufserlös des Hauses abgelöstworden", so Anwalt Hahn. Das Gericht hat laut Hahn zu Recht keineVerwirkung angenommen, weil es an dem notwendigen Umstandsmomentfehle. Die vollständige Rückführung der sechs Darlehensverträge gehe- so das Landgericht - nicht auf den Wunsch der Kläger zurück,sondern sei auf Druck der Beklagten nach Kündigung der Darlehenerfolgt."Verbraucher, denen Darlehen von der Bank gekündigt wurden und dieVorfälligkeitsentschädigung gezahlt haben, können bei fehlerhafterWiderrufsbelehrung auch heute eine Rückwicklung der Darlehenvornehmen und dabei viel Geld zurückholen", sagt Hahn. "Voraussetzungbei einem älteren Immobiliendarlehen ist ein rechtzeitig erklärterWiderruf oder ein Vertragsschluss ohne Filialbesuch. BeiImmobiliardarlehen, die nach dem 10. Juni 2010 geschlossen wurden,können auch heute noch widerrufen werden." HAHN Rechtsanwälte bietetbetroffenen Verbrauchern eine kostenfreie Erstprüfung an. "BetroffeneVerbraucher sollten ihre diesbezügliche Chance wegen der aktuell nochguten Chancen aber besser zeitnah nutzen", empfiehlt Hahnabschließend.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnValentinskamp 7020355 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:peter.hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell