Sparkasse Hegau-Bodensee und Sparkasse Jena-Saale-Holzland setzen auf paycentive

Augsburg (ots) - Mit den Sparkassen Hegau-Bodensee undJena-Saale-Holzland haben sich zwei weitere Sparkassen für dasLoyalty-Programm der paycentive AG entschieden. Durch die Einführungvon paycentive werden ihre Kontenmodelle um eine Kontozusatzleistungaufgewertet, die derzeit von über 5,2 Mio. Kunden der 34 von 38 livegeschalteten Sparkassen in hohem Maße aktiv genutzt wird. Neben demMehrwert für Privatkunden ist paycentive die Lösung für denregionalen Handel. Die Sparkassen-Vorteilswelt von paycentive bietetden Sparkassen-Privatkunden gezielt Einkaufsvorteile beim regionalenHandel, sorgt für nachhaltige Kundenbindung sowie zusätzlicheUmsatzpotenziale und stärkt die Wirtschaft vor Ort.Das war einer der Gründe für die Sparkasse Hegau-Bodenseepaycentive einzuführen, wie Udo Klopfer, Vorstandsvorsitzender derSparkasse zusammenfasst: "Unser Engagement als Sparkasse gilt derRegion Hegau-Bodensee, in der wir seit Jahren tief verwurzelt sind.Wir freuen uns, mit der Einführung der Sparkassen-Vorteilswelt zurAttraktivität und wirtschaftlichen Stabilität unserer Heimatbeizutragen. Denn ab September profitieren auch unsere 86.000Privatkunden bei allen regionalen Handelspartnern von tollenTreueboni, die monatlich automatisch als Gutschrift auf dasPrivatgirokonto rückvergütet werden" so Udo Klopfer,Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hegau-Bodensee. "Mit nunmehr vierteilnehmenden Sparkassen im Bodenseeraum ergeben sich besondereSynergieeffekte für das umfangreiche Partnernetzwerk und denKundenstamm von insgesamt mehr als 300.000 Privatkunden. Eine tolleInitiative aus der Region für die Region, die den Kern unsererSparkassen-Philosophie trifft. Wir freuen uns, ein Teil despaycentive-Netzwerkes zu werden."Ab September (Sparkasse Hegau-Bodensee) beziehungsweise Oktober(Sparkasse Jena-Saale-Holzland) bekommen dann die Kunden einen Teildes Kaufpreises automatisch auf ihr Konto zurückerstattet undgenießen dadurch künftig einen echten Zusatznutzen beim Bezahlen mitihrer Sparkassen-Card. Denn bei regelmäßigem Karteneinsatz können dieüber 155.000 Kunden der beiden Sparkassen bei den paycentiveHandelspartnern in der Region und den über 4.000 Partnern inDeutschland mehr "Geld verdienen", als ihr Konto kostet.