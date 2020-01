Spark Energy: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Spark Energy":

Spark Energy weist am 25.01.2020, 00:31 Uhr einen Kurs von 9.41 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Dienstprogramme" geführt.

Unsere Analysten haben Spark Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Spark Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Spark Energy vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (10 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,48 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Spark Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Spark Energy aktuell mit dem Wert 59,26 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53,33. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Spark Energy höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 4,12 Prozentpunkte (7,63 % gegenüber 3,51 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".