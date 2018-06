Sparguthaben der Bundesbürger verlieren massiv an Wert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Sparguthaben der Bundesbürger verlieren weiter massiv an Wert. Wie das Nachrichtenmagazin Focus schreibt, prognostiziert die Allianz für das laufende Jahr einen realen Wertverlust der Bankguthaben von 1,9 Prozent. Das entspricht rund 50 Milliarden Euro.

Als Grund nennt die Allianz die steigende Inflation bei anhaltendem Nullzins. Im Mai war die Teuerungsrate in Deutschland mit 2,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2017 geklettert. "Die extrem niedrigen Zinsen, die die EZB mitzuverantworten hat, bringen eine gewaltige Umverteilung zwischen Sparern und Schuldnern", sagte Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise dem Focus. Die Sparer hätten in den vergangenen Jahren "in realer Rechnung große Vermögen verloren". Insgesamt beziffert die Allianz den Wertverlust der Sparguthaben für die Jahre 2011 bis 2018 auf rund 125 Milliarden Euro.

Foto: über dts Nachrichtenagentur