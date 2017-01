Sparen und Anlegen – Welche Folgen steigende Inflation haben kann

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Inflation ist das heutige Titelthema des Handelsblatts: „Gefangen in der Zinsfalle.“ Denn unsere Teuerungsrate zieht kräftiger an als erwartet. Und wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen bei null hält, droht das Vermögen der Sparer spürbar zu schrumpfen. Zudem gewinnt die gestrige Warnung des Chefs vom ifo-Institut an Gewicht:...