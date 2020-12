Sparen trotz Strafzinsen

Stuttgart (ots) - Vor wenigen Jahren noch undenkbar sind Strafzinsen- also Gebühren für die Verwahrung von Kundengeldern- bei immer mehr Banken Realität.Bis zu 0,75% werden die Konten belastet, was bei einem Guthaben von 200.000.- EUR jährlichen Kosten von 1.500.- EUR entspricht."Wir haben die Lösung!" verspricht Ferdinand B. Eppli- Juniorchef des Stuttgarter Traditionsunternehmens Eppli.Direkt am Stuttgarter Marktplatz befindet sich das Eppli Expertenzentrum wo über mehrere Stockwerke täglich Wertgegenstände aller Art verkauft, beliehen oder in eine Auktion eingeliefert werden können.Tief unter dem Marktplatz betreibt das Familienunternehmen die SAFE LOUNGE- "das schwäbische Fort Knox" wie die Stuttgarter Zeitung titelte.Nun zur Lösung: Das kleinste Schließfach im Hochsicherheits Tresor kostet 324.- EUR im Jahr und bietet Platz für ca. 800 Tausend Euro.Aber zurück zur obigen Rechnung:Strafzinsen bei 200.000.- EUR, 0,75% = 1.500.- EUR pro JahrKosten für ein Schließfach = 324.- EUR pro JahrErsparnis=1.176.- EUR pro JahrZu dieser Ersparnis von 1.176.- EUR kommen noch viele weitere Vorteile:zusätzlicher, wertvoller Platz im Schließfach für Schmuck und Dokumente.Täglicher Zugang zur Lounge- ein gepflegter Ruhepol mit Toiletten und kleiner Erfrischung- mitten in der Stadt (auch wenn das Schließfach nicht besucht wird).Der Zugang erfolgt über eine Code Karte ohne persönlichen Kontakt zum Sicherheitspersonal.Eppli ist ein solides inhabergeführtes Unternehmen mit über 40 jähriger Tradition. Bankenunabhängig und somit auch bei einer Bankenkrise geöffnet und jederzeit zugänglich.Prognose:Die durch die Krise beschleunigte Schließung vieler Bankfilialen samt Wegfall der jeweiligen Schließfächer wirkt sich dramatisch auf das Angebot aus.Angetrieben durch die zunehmende Nachfrage werden Schließfächer schon bald zur absoluten Mangelware werden.Pressekontakt:Ansprechpartner:Ferdinand B. EppliGeschäftsführender Gesellschafter der Safe Lounge GmbHTel. 0711- 997 008 123fb.eppli@eppli.comwww.safelounge.dewww.eppli.comOriginal-Content von: Auktionshaus Eppli, übermittelt durch news aktuell