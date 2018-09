Sparen ist und bleibt sexy / forsa: Der Umgang mit Geld ist entscheidend in der Partnerwahl (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Liebe geht durch den Magen, so der Volksmund. Laut einerrepräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von RaboDirect geht siejedoch eher durch den Geldbeutel: Demnach macht ein gut gefülltesSparkonto den Partner oder die Partnerin nicht nur attraktiv, esschweißt Paare auch zusammen.Geld oder Liebe? Diese Frage stellt sich für viele Deutsche garnicht. Denn für sie gibt es kein Entweder-oder. Im Auftrag vonRaboDirect untersucht das renommierte Meinungsforschungsinstitutforsa regelmäßig das Sparverhalten der Deutschen und stellte aktuellerneut fest: Beides - Geld und Liebe - ist in einer Partnerschaft engmiteinander verknüpft. So finden 35 Prozent der von forsa Befragtenes sexy, wenn jemand regelmäßig Geld spart. Frauen sagen das sogarnoch öfter als Männer (37 zu 32 %). Überraschend stark ist dieseMeinung bei jungen Leuten ausgeprägt (46 %). Ganz klar: FinanzielleSicherheit hat für diese Generation einen hohen Wert.Jedes zehnte Paar streitet sich regelmäßig wegen Geld.Wenn ein finanzieller Puffer fehlt, kann es schnell krachen: Fastjeder zweite Deutsche (45 %) würde sich von dem Partner oder derPartnerin trennen, wenn er oder sie nicht mit Geld umgehen könnte -Frauen etwas häufiger als Männer (37 zu 32 %). Ebenfalls etwa dieHälfte der Befragten (43 %) gibt an, sich schon mindestens einmal mitihrem Partner über das Thema Finanzen gestritten zu haben. Bei jedemzehnten Paar (13 %) ist Geld sogar ein regelmäßiges Konfliktthema.Ein gemeinsames Geldpolster ist eine gute Basis.Was hilft, um die Beziehung zu festigen, geht ebenfalls aus derStudie hervor: zusammen regelmäßig ein paar Euro auf die Seite legen,um sich später davon Wünsche erfüllen zu können. So meinen diemeisten Deutschen (59 %), dass ein gemeinsames Geldpolsterzusammenschweißt.Fazit: Geld zurücklegen kommt nicht aus der Mode. Schon im Jahr2015, als die RaboDirect Sparstudie erstmals in Kooperation mit forsaveröffentlicht wurde, sahen 36 % der Befragten eine positiveVerbindung zwischen dem Sparverhalten und der Attraktivität und bisheute gilt in Deutschland: Sparen macht sexy!Die Details der forsa-Studienergebnisse schicken wir auf Anfragegerne zu. Einfach eine E-Mail an RaboDirectMarketing@rabobank.comsenden.Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftragvon RaboDirect Deutschland zwischen dem 3. und 15. Juli 2018insgesamt 1.229 Personen befragt. Die Ergebnisse sind unter derQuellenangabe "forsa/RaboDirect Deutschland" frei zurVeröffentlichung.Über RaboDirect DeutschlandRaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschenZweigniederlassung der Coöperatieve Rabobank U.A., einerholländischen Bankengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. DasDirektbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer Geschäftsbereich derZweigniederlassung Frankfurt errichtet und ist auf Sparprodukte fürPrivatkunden spezialisiert.Im Firmenkundengeschäft ist die deutsche Zweigniederlassung der1898 als Genossenschaftsbank gegründeten Rabobank Gruppe bereits seit1984 als Spezialist für Finanzierungen im Agrar- undNahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe ist einer der größtenFinanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen ist die Bank in 40Ländern mit 8,5 Millionen Kunden und knapp 44.000 Mitarbeiternvertreten und verfügt über Einlagen von 340 Milliarden Euro (Stand2017). Weitere Informationen im Internet auf www.rabodirect.de undwww.rabobank.com.Pressekontakt:RaboDirect DeutschlandPressestelleAssana Jensenc/o Havas PRTel. 040 431 75 123assana.jensen@havaspr.comOriginal-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell