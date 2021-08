Sparen & investieren extrem: Was passiert, wenn du 100 Euro pro Tag (!) beiseitelegen kannst?

Kannst du 100 Euro pro Tag sparen und investieren? Falls ja, musst du dich wirklich glücklich fühlen. Dein Verdienst ist vermutlich überproportional hoch. Ohne Zweifel ist das ein ambitioniertes Vorhaben, das jede Menge Einkommen benötigt.

Aber was passiert eigentlich, wenn man 100 Euro pro Tag investieren kann? Lass uns im Folgenden einmal ein wenig herumrechnen. Grundsätzlich könnte dich das Resultat insbesondere über längere Zeiträume durchaus verblüffen. Du könntest definitiv reich werden. Vielleicht sogar mit beiden Varianten über lange Zeiträume hinweg.

100 Euro sparen und investieren: Rechnen wir

Wer 100 Euro jeden Tag sparen und investieren kann, der spart alleine eine ganze Menge. Rein rechnerisch und mit 30 Tagen in einem Monat hieße das, dass dein Einsparpotenzial bei 3.000 Euro pro Monat läge. Beziehungsweise bei 36.000 Euro im Jahr. Vor allem über längere Zeiträume hinweg können großartige Vermögen die Folge sein.

Über zehn Jahre hinweg läge dein Vermögen schließlich bereits bei 360.000 Euro, nach 20 Jahren bei 720.000 Euro und nach 31 Jahren wärst du mit 1.080.000 Euro bereits Millionär. Tatsächlich würden sogar 28 Jahre reichen, um dieses Ziel mit einem derart hohen Spareinsatz zu erreichen.

Wer jedoch 100 Euro pro Tag sparen und zugleich auch investieren kann, der könnte sogar noch mehr schaffen. Es gibt natürlich gewisse Variablen, die wir berücksichtigen müssen. Beispielsweise die durchschnittliche Rendite und den Faktor Zeit. Wobei du die Zeit in gewisser Weise natürlich selbst in der Hand hast, die Rendite ist hingegen bloß ein gedachter rechnerischer Wert, der näherungsweise deinen Vermögensaufbau skizzieren kann. Selbst wenn wir jedoch von einer unterdurchschnittlichen Rendite in Höhe von 6 % pro Jahr ausgehen, zeigt sich, wie groß dein Vermögen werden kann. 6 % pro Jahr ist sogar noch nicht einmal der Wert, den viele marktbreite Indizes erreicht haben.

100 Euro zu sparen und bei 6 % Rendite p. a. zu investieren würde in zehn Jahren zu einem Vermögen von fast 490.000 Euro führen. Nach 20 Jahren läge der Wert bereits bei 1.367.000 Euro und nach 30 Jahren würde man es auf 2.938.000 Euro schaffen. Wie gesagt: Rein rechnerisch.

Wenn wir von einem Zeitraum von 40 Jahren ausgehen, ergäbe sich rein rechnerisch ein Wert von 5.752.000 Euro. Ein ohne Zweifel gigantisches Vermögen. Wobei eine höhere Rendite als 6 % natürlich möglich sein könnte.

Gigantische Geldberge!

Wer es daher schaffen kann, 100 Euro über lange Zeiträume zu sparen und zu investieren, der könnte wirklich reich werden. Millionär zu sein ist eher ein Etappen- als das Reiseziel. Selbst das einfache Sparen reicht aus, um die Eins mit den sechs Nullen zu erreichen.

Wobei die Frage bleibt: Wie soll man es nur schaffen, so viel Geld jeden Monat zu sparen und zu investieren? Leider kann ich dir darauf keine Antwort geben.

