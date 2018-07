Sparen auf dem Campingplatz / Preisvorteile auf über 3000 Camping- und Stellplätzen / Rechtsschutz, Haftpflicht- und Unfallversicherung für Camper inklusive / Jetzt noch mehr Sparvorteile (FOTO)

München (ots) -Die Rabattkarte "Camping Key Europe" (CKE) entspannt denGeldbeutel von Campingfans.Die Vorteile im Überblick:- Bis zu 20 Prozent Preisnachlässe bei über 3.000 Camping- undStellplätzen sowie Mietunterkünften - zum Teil auch in derHochsaison.- Bis zu 10 Prozent Rabatt bei Fährverbindungen nach Skandinavien.- Europaweit wird die Camping Key Europe als Ausweisersatzakzeptiert. So bleiben Reisepass oder Personalausweis beim Camper,und der Check-In geht schneller.- Das umfangreiche Versicherungspaket umfasst unter anderemRechtsschutz, Unfall- und Haftpflichtversicherung für denKarteninhaber und seine begleitenden Familienmitglieder.- Sie gewährt alle Leistungen der ehemaligen Camping CardScandinavia.Nun bietet die Camping Key Europe noch mehr Rabattangebote wie zumBeispiel 10 Prozent auf das gesamte Sortiment von denCampingausrüstern Campingaz oder Coleman.Wieviel Urlauber mit der Camping Key Europe sparen können, zeigtdieses Beispiel: Der Campingplatz Camping Le Mont Joli Bois (inCriel-sur-Mer/Frankreich) gibt mit der Karte 20 Prozent Rabatt in derHauptsaison. Bei einem Preis von bis zu 665 Euro pro Woche für einenBungalow in der Hauptsaison lassen sich so bis zu 133 Euro sparen.Für einen Stellplatz wird ein Rabatt von bis zu 30,80 Euro gewährt.Für ADAC Mitglieder ist die Karte zum Preis von nur 12 Euro für 12Monate in jeder ADAC-Geschäftsstelle, online unterwww.adac.de/shop-cke oder telefonisch unter 0 800 5 10 11 12(kostenfrei, Mo. - Sa. 8 - 20 Uhr) erhältlich.Mehr Infos, auch zu den Rabattangeboten, sind unterwww.adac.de/cke verfügbar.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC-RechtsschutzVersicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC VerlagGmbH & Co. KG. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt dieADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran undsetzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adacPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleT 089 76 76 34 74jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell