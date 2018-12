Sparen bei Zahnbehandlungen im Ausland / Worauf sollten Patienten achten? Checkliste mit zehn Tipps hilft bei der Auswahl der richtigen Zahnklinik (FOTO)

Potsdam / Stuttgart (ots) -Ob Implantate, Brücken oder Kronen, wer sich für eineZahnbehandlung im EU-Ausland entscheidet, kann bis zu 70 Prozent derKosten einsparen, die er in Deutschland für eine gleichwertigeBehandlung bezahlen würde. Führend im Dentaltourismus ist Ungarn.Doch es gibt auch hier erhebliche Preis- und Qualitätsunterschiede."Vorsicht vor Lockangeboten, bei denen die Reise- undBehandlungskosten nicht transparent aufgeschlüsselt sind", rätMedizintourismus-Expertin Eszter Jopp, die seit über 20 JahrenZahnreisen nach Ungarn vermittelt. Sie hat eine Checkliste mit zehnTipps erstellt, die hilft einen passenden Zahnarzt im Ausland zufinden:Tipp 1 - Detailliertes AngebotBesonders wichtig ist die Erstellung des Heil- und Kostenplans(HKP). Dieser muss vor Beginn der Zahnbehandlung der Krankenkasse zurGenehmigung vorgelegt werden. Nur dann erhält der Patient seinenFestzuschuss. Denn egal ob gesetzlich oder privat, in Deutschlandhaben Krankenversicherte seit Januar 2004 das Recht auf einezahnärztliche Behandlung im EU-Ausland. Hier gilt es darauf zuachten, dass der Zahnarzt erfahren bei der Erstellung des HKP ist undfür eventuelle Rückfragen der Krankenkasse zur Verfügung steht.Tipp 2 - Spezialisierung auf Patienten aus DeutschlandDie Informationen der Zahnklinik oder Zahnarztpraxis solltenunbedingt auf Deutsch sein. Nur so ist sichergestellt, dass diebehandelnden Ärzte erfahren im Umgang mit Patienten aus Deutschlandsind. Auf Dentaltourismus spezialisierte Zahnkliniken planenBehandlungen stets optimal. Dabei achten sie darauf, dass diePatienten nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit sparen.Tipp 3 - Sprachkompetenz der ÄrztePatienten sollten unbedingt erfragen, ob die behandelndenFachärzte Deutsch sprechen. Die Kommunikation ist gerade beimedizinischen Eingriffen extrem wichtig. Auch bei Rückfragen derKrankenkasse ist die Sprachkompetenz der Ärzte hilfreich.Tipp 4 - Ausbildung der ZahnärzteAußerdem sollten Patienten die fachliche Kompetenz der Ärzteüberprüfen und vorab klären, wie erfahren der Zahnarzt ist und wo erwie ausgebildet wurde. Seit wann arbeitet er als Zahnarzt, und aufwelche Fachgebiete ist er spezialisiert? Erfahrene Chirurgen setztenbeispielsweise mehrere Hundert Implantate im Jahr. Von solch einerErfahrung profitieren Patienten erheblich.Tipp 5 - Ausstattung der BehandlungsräumePatienten sollten unbedingt auch auf die Hygiene und Ausstattungder Arztpraxis oder Zahnklinik achten. Werden modernste Geräte undMaterialien verwendet? Kommen beispielsweise Markenimplantate vonStraumann, Camlog oder Nobel zum Einsatz? Hierauf sollten PatientenWert legen.Tipp 6 - QualitätssiegelAuf Nummer sicher gehen Patienten, die sich für eine unabhängigüberprüfte Zahnklinik mit Qualitätssiegel beispielsweise von TEMOSoder TÜV entscheiden. Es gibt auch Krankenversicherungen, dieVerträge mit Zahnkliniken im Ausland abgeschlossen haben wiebeispielsweise die Techniker Krankenkasse.Tipp 7 - Dokumentation und MaterialpassPatienten sollten darauf achten, dass der Zahnarzt die kompletteBehandlung schriftlich dokumentiert. Dazu gehören Diagnosen,Untersuchungsergebnisse, Therapien und verwendete Materialien in Formeines Materialpasses. Eine lückenlose Dokumentation ist wichtig fürdie Nachsorge oder zur Klärung bei eventuellen Komplikationen.Tipp 8 - GarantieBesonders empfehlenswert sind Praxen oder Zahnkliniken, dieverlängerte Garantiezeiten auf ihren Zahnersatz anbieten. Wer dasmacht, ist von seiner angebotenen Qualität überzeugt. Patientensollten sich die Garantien unbedingt schriftlich geben lassen.Tipp 9 - Nachsorge in DeutschlandGibt es Partner-Zahnärzte in Deutschland? Patienten sollten sichnur von einem Zahnarzt im Ausland behandeln lassen, der zur Nachsorgemit einem Zahnarzt in Deutschland kooperiert.Tipp 10 - Erfahrungen anderer PatientenWie steht es mit Erfahrungsberichten von Patienten, die bereits inder Praxis oder Zahnklinik behandelt wurden? Wie zufrieden waren siemit ihrer Zahnbehandlung? Patienten sollten diese Berichte aufmerksamlesen und so von den Erfahrungen anderer profitieren.Patienten, die diese zehn Tipps bei ihrer Zahnbehandlung imAusland befolgen, werden garantiert mit dem Behandlungsergebniszufrieden sein und viel Geld gespart haben.Über Zahnklinik-Ungarn.de:Unter der Marke Zahnklinik-Ungarn.de repräsentiert die FirstMedServices GmbH seit 1997 renommierte ungarische Zahnkliniken inDeutschland. Der Marktführer für Zahnreisen nach Ungarn bietet einenkompletten Rund-um-Service an - von der Beratung über die Erstellungeines Heil- und Kostenplans bis hin zur kompletten Organisation derReise. Zur Voruntersuchung und Nachbehandlung verfügtZahnklinik-Ungarn.de in Deutschland über ein Netzwerk vonPartner-Zahnärzten.Pressekontakt:FirstMed Services GmbHBernadett GyuriczaTel.: +49 (0)711 252 887 20b.gyuricza@firstmed.dehttp://www.zahnklinik-ungarn.deOriginal-Content von: Zahnklinik Ungarn, übermittelt durch news aktuell