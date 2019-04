Hamburg (ots) - Die Gruppe der Sparda-Banken hat zum dritten Malnach 2014 und 2017 die Studie "Wohnen in Deutschland" veröffentlicht.Die diesjährige Neuauflage wurde in Kooperation mit derBeratungsgesellschaft des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IWConsult) und dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) erstellt."Die Studie bietet flächendeckende Informationen zum Preisverlaufder vergangenen Jahre und zu möglichen künftigen Entwicklungen inDeutschland, die eine spannende Gesamtsicht über die Lage amImmobilienmarkt in unserem Land ermöglicht. Sie beinhaltet darüberhinaus aber vor allem detaillierte Daten für alle 401 Regionen unddient damit in finanzieller Hinsicht als hervorragendeVergleichsmöglichkeit und Orientierungshilfe für Immobilienkäufersowie eine wertvolle Informationsquelle für die Bau- undWohnwirtschaft in unserem norddeutschen Geschäftsgebiet Hamburg,Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen, so derVorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Hamburg eG, Oliver Pöpplau.Einige Ergebnisse der Studie für Norddeutschland hebt Oliver Pöpplauhervor:- In Hamburg werden rund 10,7 Jahresnettoeinkommen für Wohnraumaufgewendet (Durchschnitt Bund: 5,6 Jahresnettoeinkommen).- Es gibt teure Lagen an Elbe und Alster und erschwinglichen Wohnraummit guter Anbindung im Hamburger Süden.- Die Preise je m² liegen in Schleswig-Holstein, bis auf Pinnebergund Stormarn, unter dem Bundesschnitt.Trotz starkem Wunsch nach Wohneigentum - Deutschland isteuropaweit SchlusslichtDie repräsentative Befragung im Zuge der Studie verdeutlicht, dassjenseits wirtschaftlicher Überlegungen der Immobilienkauf eineemotionale Entscheidung ist: Der Wunsch, in den eigenen vier Wändenund in einem lebenswerten Umfeld zu wohnen, ist bei zwei Dritteln derBefragten sehr stark ausgeprägt und folglich Grundlage derKaufentscheidung. Das zeigt sich auch daran, dass ein Drittel allerMieter bis 50 Jahre konkret über einen Kauf in den nächsten zwei bisdrei Jahren nachdenken. Mit einer Eigentumsquote von nur 47 Prozentist Deutschland dennoch im europaweiten Vergleich abgeschlagenesSchlusslicht. "Betrachtet man dies im Zusammenhang mit denPreisentwicklungen vor allem in den Metropolen sowie der immensenBedeutung, die Standortfaktoren wie gute Einkaufsmöglichkeiten,Schulen, Gesundheitsversorgung und eine vernünftigeVerkehrsinfrastruktur für die Menschen haben, wird schnell klar: DieHausaufgaben für die Politik in diesen Bereichen sind enorm.Deutschland sollte als eines der wohlhabendsten und wirtschaftlichstärksten Länder Europas seine Eigentumsquote dringend erhöhen", soOliver Pöpplau.Ungebrochener Trend zur Urbanisierung weitet sich auf Umland ausLaut Studie beträgt der jährliche Preisanstieg für Wohnimmobilienseit 2005 bundesweit 54,1 Prozent. In Hamburg haben sich im selbenZeitraum die Preise sogar um insgesamt 110 Prozent im Schnitt nachoben entwickelt. Dies hat zur Folge, dass Käufer für denbundesdeutschen durchschnittlichen Kaufpreis einer Immobilie in Höhevon 264.000 Euro (entspricht 5,6 Jahresnettoeinkommen) inTrendvierteln wie Hamburg-Rotherbaum nur 29 Quadratmeter Wohnflächeerhalten. Zum Vergleich: Im Bundesschnitt erhalten Käufer für dasgleiche Geld 111 Quadratmeter. Dieser - ungebrochene - Trend zurUrbanisierung zeigt sich auch daran, dass in 71 Prozent der deutschenRegionen ein Quadratmeter weniger kostet als im Bundesdurchschnitt."Darüber hinaus ist ein immenser Ausstrahlungseffekt auf das Umlandzu erkennen, der das Gefälle zwischen Ballungsraum und ländlichenRegionen deutlich erweitert hat. Dieser Trend wird sich mit Blick aufdie Entwicklung der regionalen Leistungsfähigkeit und derZukunftsfähigkeit der Regionen weiter fortsetzen".Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, steigtDie hohen Preissteigerungen in den Ballungsräumen und dem Großteilder Mittelstädte bleiben nicht ohne Folgen für die Bereitschaft derpotentiellen Käufer, für den Traum vom Eigenheim in anderenLebensbereichen kürzer zu treten: 40 Prozent der Befragten, die denErwerb einer Immobilie planen, sind bereit, sich sehr stark oderstark einzuschränken. Auch die Bereitschaft, bis zu 30 km zwischenWohnort und Arbeitsplatz zu pendeln, ist weiter von 67 Prozent in2017 auf 78 Prozent in 2019 gestiegen. "Für die Befragten gibt esneben dem Wunsch nach den eigenen vier Wänden auch eine langfristigewirtschaftliche Komponente beim Erwerb einer eigenen Immobilie: DreiViertel von Ihnen sehen den Kauf als wichtigen Beitrag für ihreAltersvorsorge und über 60 Prozent sind sich sicher, dass Kaufen amEnde günstiger ist als Mieten. Auch wenn der Kostenvorteil in denvergangenen Jahren etwas geringer geworden ist, deckt sich dieseEinschätzung nach wie vor mit den Ergebnissen der Studie:Deutschlandweit gesehen liegt der finanzielle Vorteil noch immer beirund 33 Prozent im Durchschnitt", so Oliver PöpplauNiedrigzinsen als "Brandbeschleuniger" für Preisexplosion imBallungsraumDie historischen Niedrigzinsen haben auch im Bereich derBaufinanzierung dazu geführt, dass seitens Käufer für den Zinsdienstdeutlich weniger aufzuwenden ist: So liegt die "Zinsersparnis"gegenüber 2008 bezogen auf die durchschnittliche Investitionssummevon 264.000 Euro auf eine Laufzeit von 20 Jahren mit einerEigenkapitalquote von 30 Prozent bei 72.500 Euro. Dieser Effekt wirktsich natürlich auch auf die Motivation der Käufer aus: 56 Prozentgeben an, dass das Niedrigzinsniveau ein wichtiger Grund für dieeigenen Erwerbspläne ist. Betrachtet man jedoch die Preisentwicklungin den Metropolen - aber eben auch in den Mittelstädten (100.000 bis600.000 Einwohner), die den Großstädten in Sachen Preissteigerungkaum nachstehen - zeigt sich, dass diese Zinsersparnis über diegestiegenen Kaufpreise konsumiert wird. "Sicher hat die Zinspolitikder EZB als eine Art "Brandbeschleuniger" die Preisexplosion in denBallungsräumen befeuert. Trotzdem sehen wir keine Überhitzung desMarktes. Denn neben dem Kostenvorteil eigener Immobilien ist auch dieWertstabilität gegeben - das heißt, selbst in diesen hochpreisigenZeiten lohnt es sich, Wohneigentum zu bilden. Und das nicht nur ausfinanzieller Sicht: 63 Prozent der Befragten Immobilieneigentümergaben an, sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation zu sein - mehr alsdoppelt so viele, wie unter den Mietern. Der Kauf einer Immobiliemacht offensichtlich in den allermeisten Fällen glücklich", so OliverPöpplau.Online-ToolDas Online-Tool zur Studie ist unter www.sparda-wohnen2019.deverfügbar. Hier können Sie detaillierte Informationen zu Ihrergewünschten Region interaktiv abrufen und vergleichen.Selbstverständlich steht Ihnen die Sparda-Studie "Wohnen inDeutschland 2019" dort auch zum Download bereit. Wertvolle Tipps rundum Immobilien finden sich unter www.wohnfreude.deÜber die Studie"Wohnen in Deutschland 2019" ist eine Studie des Verbandes derSparda-Banken e.V., die vom Beratungsunternehmen Institut derdeutschen Wirtschaft Köln Consult (IW Consult) und dem Institut fürDemoskopie Allensbach (IfD) durchgeführt wurde. Sie ist die dritteSparda-Studie "Wohnen in Deutschland" nach 2014 und 2017. Anhandausgewählter Wohnungsmarktindikatoren sowie Ergebnissen derZukunftsampel - einer Entwicklungsprognose auf Basis vonWirtschaftsstärke, Zukunftsfähigkeit, Demografie und Attraktivität -wird die derzeitige Immobilienmarktlage aller 401 Kreise undkreisfreien Städte (= Regionen) in Deutschland sowie ihreZukunftsfähigkeit analysiert. 