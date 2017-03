Frankfurt am Main (ots) -Zwei Drittel der Deutschen finden, dass sich Wohneigentumgrundsätzlich lohnt. Es leben jedoch nur 46 Prozent nach eigenenAngaben im Eigenheim - und das, obwohl sieben von zehn Regionen inDeutschland bezahlbar und wertstabil sind. Zu diesem Ergebnis kommtdie Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland 2017", die vomBeratungsunternehmen Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult(IW Consult) und dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD)erstellt wurde."Die Studie zeigt, dass in großen Teilen Deutschlands Wohneigentumerschwinglich ist. Umso wichtiger ist es, dass die Politik auchweiterhin den richtigen Rahmen für bezahlbaren Wohnraum setzt. Wirsehen momentan aber unterschiedliche Ansätze und vermissenKonsistenz", sagt Uwe Sterz, Vorstandsmitglied des Verbandes derSparda-Banken. "Auf der einen Seite möchte sich der Bund stärker ander Länderaufgabe Wohnungsbau beteiligen, um mehr bezahlbarenWohnraum zu schaffen. Auf der anderen Seite schlägt dieBundesregierung neue makroprudenzielle Maßnahmen vor, die dieBaufinanzierung beträchtlich erschweren könnten."Große Bandbreite bei aktuellen ImmobilienpreisenKäufer investieren in Deutschland im Durchschnitt 242.000 Euro ineine Immobilie. Das sind etwa sechs Jahresnettoeinkommen einesdeutschen Durchschnitthaushalts. Erschwingliche Immobilien sind imMittel 126 Quadratmeter groß, in Metropolen allerdings nicht mehr als100 Quadratmeter. Eine Immobilie wird in der Studie als erschwinglichdefiniert, wenn ihr Preis dem durchschnittlichen Investitionsvolumen,also 242.000 Euro, entspricht. Der Quadratmeter Eigenheim kostet inDeutschland im Mittel knapp 2.000 Euro.Regional gibt es beträchtliche Unterschiede, wie viel Platz eineerschwingliche Immobilie bietet: In den Metropolen wie München sinddie Wohnungen für das Investitionsvolumen in Höhe von 242.000 Euromit 44 m² am kleinsten. Erschwingliche Immobilien sind in Berlin (98m2) und Köln (88 m2) sogar doppelt so groß wie in der bayrischenLandeshauptstadt. Unter den mittelgroßen Städten Deutschlands ist für242.000 Euro die größte Wohnfläche im Osten Deutschlands in Chemnitz(261 m2) erhältlich. Im Westen Deutschlands gibt es die größtenerschwinglichen Wohnungen in Gelsenkirchen (190 m2). In dengünstigsten Landkreisen sind die Einfamilienhäuser im Durchschnittüberall größer als 200m2.Zukünftige positive Entwicklung in den Metropolen undSüddeutschlandAuf Basis von vier Subindices (regionaler Attraktivität,Baubedarfsprognose, regionale Leistungsfähigkeit undZukunftsfähigkeit) wurde eine Entwicklungsprognose für denImmobilienmarkt im Jahr 2020 erstellt. Demnach werden sich dieRegionen in Süddeutschland, die Ballungsräume Berlin und Hamburgsowie das Rheinland positiv entwickeln. In diesen Regionen werdenImmobilien auch in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeitweiter an Wert zulegen.Nicht weiter als 30 km zum Arbeitsplatz pendelnEtwa jeder achte Deutsche lebt in einer der sieben MetropolenDeutschlands. Viele, die keine passende erschwingliche Immobilie inder Großstadt finden, suchen im Umland. Die repräsentative Umfrageder Sparda-Studie ergab, dass die meisten Deutschen nicht weiter als30 km vom Eigenheim zum Arbeitsplatz pendeln wollen. Ein Blick in dieMetropolen zeigt: Es gibt auch dort erschwingliche Immobilien. Somüssen Pendler in Berlin für erschwingliches Wohneigentum 15 km weitpendeln. In der Bundeshauptstadt liegt der Quadratmeterpreis imMittel bei 2.430 Euro. Hamburger müssen mit 18 km noch etwas weiterfür erschwingliche Immobilien pendeln, obwohl die Stadtfläche fast 20Prozent kleiner ist als die von Berlin. Dort kostet der Quadratmeterdurchschnittlich 3.474 Euro. Frankfurter haben im Metropolenvergleichdie kürzesten Wege: Zwischen erschwinglichem Wohneigentum und Cityliegen etwa 12 km. Allerdings sind in allen Stadtteilen im Gegensatzzu Berlin und Hamburg die Immobilien für einen Kaufpreis von 242.000Euro kleiner als 100m2. Der Quadratmeter Wohnfläche kostet imVergleich der drei Städte in der Finanzmetropole durchschnittlich mit3.365 Euro am meisten. Die Studie zeigt auch, in welchen Stadtteilender Metropolen die günstigsten Wohnflächen zu finden sind.Außerhalb der Metropolen gibt es vielerorts erschwinglichesWohneigentum: Sieben von zehn Regionen in Deutschland sind bezahlbarund wertstabil. Das heißt, dass die Quadratmeterpreise seit 2005nicht gefallen sind und ein durchschnittliches Eigenheim mit einerZahlung von höchstens 30 Prozent des Jahreshaushaltseinkommens nach20 Jahren abbezahlt werden kann.Kaufen oder mieten?Nur 46 Prozent der Deutschen leben nach eigenen Angeben in einemEigenheim. Doch jeder vierte Mieter in Deutschland unter 50 Jahrenplant den Kauf einer eigenen Immobilie (26 Prozent). In derAltersgruppe zwischen 31 und 40 Jahren haben gut ein DrittelKaufabsichten (35 Prozent). Die häufigsten Gründe gegen den Erwerbvon Wohneigentum sind längerfristige finanzielle Risiken (61 Prozent)sowie die hohen Kosten (54 Prozent).Vorsichtige Käufer trotz niedriger ZinsenBei einem Investitionsvolumen von 242.000 Euro müssen Käuferheutzutage 58.000 Euro weniger Zinsen zahlen als vor knapp 10 Jahren.Dennoch oder gerade deshalb sehen derzeit mehr Deutsche die niedrigenZinsen für Kredite und Hypotheken skeptisch als noch vor einigenJahren. Besonders unter den Deutschen, die jünger als 50 Jahre sind,verliert das Niedrigzinsniveau beim Immobilienkauf an Bedeutung: 2013gaben noch 33 Prozent von ihnen an, den niedrigen Kreditzinsenkritisch gegenüberzustehen, in diesem Jahr liegt der Anteil bei 39Prozent.Zudem haben die sinkenden Zinsen dazu geführt, dassImmobilienkredite eine tendenziell längere Sollzinsbindung haben.Während die Anzahl der Kredite mit einer Zinsbindung von bis zu fünfJahren in der vergangenen Dekade rückläufig war, wuchs die Anzahl derKredite mit einer Zinsbindung von mehr als zehn Jahren nach Angabender Bundesbank im gleichen Zeitraum um zwölf Prozentpunkte auf 42Prozent. "Der typische Häuslebauer in Deutschland ist weiterhin sehrkonservativ und stellt seine Finanzierung solide auf. Bei steigenderAnzahl an Krediten, sehen wir eine Tendenz unserer Kunden zu längerenLaufzeiten. Zugleich liegt die Kreditausfallrate der Sparda-Bankenauf historisch niedrigem Niveau", erklärt Sterz. "SchärfereRegelungen für die Kreditvergabe bei Privatpersonen würden demVerbraucher nicht nützen, sondern den Weg zum Eigenheim oftabschneiden. Das ist weder im Sinne der Verbraucher noch derPolitik."Mehr Informationen finden Sie unter www.sparda-wohnen2017.de. Dortkönnen die Ergebnisse für alle 402 Regionen in Deutschland im Detailsowie die Gesamtstudie als pdf abgerufen werden. Zudem ist derDownload der Diagramme möglich.Über die Studie"Wohnen in Deutschland 2017" ist eine Studie des Verbandes derSparda-Banken e.V., die vom Beratungsunternehmen Institut derdeutschen Wirtschaft Köln Consult (IW Consult) und dem Institut fürDemoskopie Allensbach (IfD) durchgeführt wurde. Sie folgt auf dieerste Sparda-Studie "Wohnen in Deutschland", die von demWirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos AG inKooperation mit dem Institut für Demoskopie Allensbach 2014 erstelltwurde. Anhand ausgewählter Wohnungsmarktindikatoren sowie Ergebnissender Zukunftsampel - einer Entwicklungsprognose auf Basis vonWirtschaftsstärke, Zukunftsfähigkeit, Demografie und Attraktivität -wird die derzeitige Immobilienmarktlage aller 402 Kreise undkreisfreien Städte (= Regionen) in Deutschland sowie ihreZukunftsfähigkeit analysiert. Ergänzt wird die Analyse durchErgebnisse einer repräsentativen Umfrage zu den Themen aktuelleWohnsituation und Eigentumserwerb. Insgesamt 1.441 Personen wurdenvom 5. Januar bis 19. Januar 2017 befragt.Über den Verband der Sparda-Banken e.V.Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Mainist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als"Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen.Er betreut die rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen zwölfSparda-Banken sowie die anderen Mitgliedsunternehmen ingenossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen,betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellenAngelegenheiten.Über die Gruppe der Sparda-BankenDie Gruppe der Sparda-Banken besteht aus zwölf wirtschaftlich undrechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland sowie mehrerenService-Gesellschaften wie der Sparda-Datenverarbeitung eG und derSparda-Consult Gesellschaft für Projekt- und InnovationsmanagementmbH. Mit insgesamt über 3,55 Mio. Mitgliedern und rund vier Mio.Kunden gehören die Sparda-Banken zu den bedeutendsten Retailbanken inDeutschland. 