Sparda-Banken schließen ereignisreiches Jahr solide ab

Frankfurt am Main (ots) -- Kumulierte Bilanzsumme steigt auf über 74 Mrd. EUR- Kundenkreditgeschäft zieht um mehr als 1 Mrd. EUR an- Eigenkapital weiter gestärkt- Fortsetzung der EZB-Niedrigzinspolitik verfehlen ihr Ziel undgefährden die solide Bankenstruktur in DeutschlandDie Gruppe der Sparda-Banken hat ein mit großen Herausforderungengespicktes Jahr 2018 mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen."Angesichts der immens wichtigen Zukunftsprojekte, die die Gruppederzeit stemmt, sowie mit Blick auf die schwierigen politischenRahmenbedingungen dürfen wir mit unserer Jahresbilanz zufrieden sein.Das Jahr 2018 war für uns nicht nur geprägt von einer bedeutendenFusion der Sparda-Bank-West mit der Sparda-Bank Münster zur neuenSparda-Bank West, die nach der Bilanzsumme nun die fünfgrößteGenossenschaftsbank Deutschlands ist. Gerade die Großprojekte derGruppe im Bereich IT und Digitalisierung haben natürlich inerheblichem Maße Ressourcen gebunden. Das war zu erwarten, dennhierbei handelt es sich um Investitionen in die Zukunft, die keinenAufschub dulden - aber eben zum Teil auch um Einmaleffekte, die wirso für die kommenden Jahren nicht dauerhaft erwarten müssen", erklärtder Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Sparda-Banken, FlorianRENTSCH anlässlich des Jahrespressegesprächs des Verbandes.Nachdem die zusammengefasste Bilanzsumme der Sparda-Banken im Jahr2017 zum ersten Mal über die Grenze von 70 Mrd. EUR gestiegen war,setzt sich dieses Wachstum der Gruppe auch im Jahr 2018 fort. Die elfSparda-Banken kommen zusammen auf 74,4 Mrd. EUR (+4,5 Prozent). DieGruppe konnte dabei in ihrem wichtigen Kerngeschäftsfeld - derBereitstellung von Kundenkrediten (+ 1,1 Mrd. EUR), hier insbesonderevon Baufinanzierungen, sowie der Vermittlung von Bausparverträgen(+2,9 Prozent volumenmäßig) - auch im vergangenen Jahr wiederdeutlich zulegen. Gleiches gilt für die Kundeneinlagen, die um 5,8Prozent auf 66,2 Mrd. EUR gestiegen sind. "Die Kun-den vertrauen derSparda-Gruppe, weil ihre Einlagen in unserem schlanken undrisikoarmen Geschäftsmodell absolut sicher sind - aber auch deshalb,weil unsere Banken auf die Weitergabe der von der EZB erhobenenNegativzinsen an den Kunden auf sein Erspartes verzichten. Somittrifft uns die EZB-Zinspolitik gleich doppelt hart, auf der Ertrags-und der Einlagenseite", so Uwe STERZ.Besonders positiv ist die erneute Steigerung der Eigenmittel um5,6 Prozent auf nunmehr über 5 Mrd. EUR, davon 4,3 Mrd. EURKernkapital. Damit ist die Grundlage für zukünftiges Wachstum derSparda-Banken gegeben. Der vor allem auf Grund der Niedrigzinsen zuverzeichnende Rückgang im Zinsüberschuss (-5,3 Prozent) konnte durchdie höheren Provisionserträge (+4,3 Prozent) nur zum Teil kompensiertwerden. Der Verwaltungsaufwand der Gruppe ist angesichts derGroßprojekte insbesondere im Bereich IT gegenüber 2017 um 4,7 Prozentgestiegen. Dementsprechend sinkt der Jahresüberschuss auf 99,4 Mio.EUR (-9,8 %).Die politischen Rahmenbedingungen hatten im Jahr 2018 auchAuswirkungen auf das Geschäft mit den Kooperationspartnern: Währenddie Vermittlung von Bausparverträgen sich angesichts derwohnungs-baupolitischen Lage in Deutschland gut entwickelt hat, istvor allem die Versicherungsvermittlung wie schon in den Vorjahrenunter der Last zu niedriger Zinsen rückläufig. Auch das hervorragendeErgebnis des vorangegangenen Jahres bei der Vermittlung vonInvestmentfonds der Union Investment (+22,5 Prozent Steigerung von2016 auf 2017) konnte volumenmäßig nicht ganz gehalten werden (-7,4Prozent auf 1,62 Mrd. EUR), obwohl die Anzahl der Transaktionen höherlag als im Vorjahr. Grund hierfür ist vor allem der Einbruch derKapitalmärkte gegen Ende des Jahres. "Während für die leichtrückläufigen Vermittlungen von Fonds die geopolitischen Spannungenzwischen den USA, der EU und China sowie die Turbulenzen amAktienmarkt eine entscheidende Rolle gespielt haben, ist der Einbruchbei den Lebensversicherungen direktes Ergebnis der EZB-Zinspolitik.Wenn die EZB nun zumindest über Freibeträge von Negativzinsennachdenkt, mag das ein erster Schritt sein. Das Grundproblem löst esjedoch noch lange nicht. Es wird höchste Zeit, dass der Null- undNegativzinswahnsinn endet", so RENTSCH.